Cinema Margherita a Cupra Marittima, nuovi spettacoli

Gli spettacoli del Cinema Margherita a Cupra Marittima.

‘L’arminuta’ è tratto dall’omonimo amatissimo romanzo di Donatella di Pietrantonio premio Campiello 2017. Presentato il 15 ottobre alla Festa del Cinema di Roma per la regia di Giuseppe Bonito, sarà proiettato al Margherita di Cupra Marittima da giovedì 21 ottobre.

Estate del 1975, una ragazzina di tredici anni viene restituita alla famiglia cui non sapeva di appartenere: non le viene concesso nemmeno il nome, per tutti è l’Arminuta, ovvero in dialetto abruzzese la “ritornata”.

Il passaggio è traumatico: dalla borghesia al proletariato, dalla modernità all’arcaicità, dal mare all’entroterra, dall’essere figlia unica ad avere altri cinque tra fratelli e sorelle, la ragazzina viene catapultata nell’ignoto, costretta ad abbandonare la vita precedente per altri legami, orizzonti e destini.

Non sarà il suo un supino adeguarsi, complice l’intelligenza (più dell’educazione), la determinazione e una naturale empatia saprà rendere prossimo l’estraneo, vicino lo sconosciuto.

Proseguiranno gli spettacoli per l’intenso film di Leonardo Di Costanzo Ariferma, un piccolo gioiello di film dalla quale possiamo imparare molto. Il tempo sospeso, il perdono, cosa distingue un uomo che ha sbagliato da un uomo di legge, musica ed immagini per una intesa sinfonia.

Lunedì 25 e martedì 26 torna, in collaborazione con la Cineteca di Bologna i restauri di capolavori del cinema. Si prosegue con il cinema francese della Nouvelle Vague, EFFETTO NOTTE(La nuit américaine) di François Truffaut. Celebratissimo (premio Oscar per il miglior film straniero), e il più sincero e interessante, tra i film sull’amour du cinéma: Truffaut rende omaggio a Welles, a Renoir, a Hitchcock, ma soprattutto dà splendida messinscena “alla domanda che mi tormenta da trent’anni: il cinema è più importante della vita? […] Non ci sono intoppi nei film, non ci sono rallentamenti, i film vanno avanti come treni nella notte”.

Che dire buon cinema a tutti!!!

Sarà possibile ricevere la programmazione direttamente su Whatsapp scrivendo “ok” al numero 391.7156986. Il numero deve essere precedentemente salvato tra i contatti

Le capienze dei cinema sono aumentate anche se al Margherita si preferisce mantenere ancora degli spazi vuoti del 25%. E’ consigliato prenotarsi sul sito www.cinemamargherita.com per facilitare l’ingresso in sala, le normative anticovid richiedono comunque la tracciabilità, obbligo del green pass e mascherina da tenere SEMPRE.

Biglietti: 6,50 interi /5,00€ ridotto o con tessera

abbonamenti €30,00 – tessera € 5,00

—

ORARIO DEGLI SPETTACOLI

L’ARMINUTA di Giuseppe Bonito (ITA 2021, 110′)

domenica 24/10 ore 18,15-21,15

lunedì 25/10 ore 21,15*

*ingresso ridotto

ARIAFERMA di Leonardo Di Costanzo (ITA 2021, 112′)

domenica 24/10 ore 16,00

Il cinema ritrovato -restauro in 4K

EFFETTO NOTTE(La nuit américaine) di François Truffaut _Versione in lingua originale francese con sott. in italiano

lunedì 25/10 ore 19,00

martedì 26/10 ore 19,00-21,15

ingresso unico €5,00

prossimamente: Freaks out di Gabriele Mainetti, La famiglia Addams 2

Il Bambino nascosto di Roberto Andò, Famiglia Adams

