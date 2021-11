Cinema Margherita, i prossimi spettacoli

Al Cinema Margherita prende il via la rassegna ‘Di noi cosa ne sai’, dedicata al confronto e alle riflessioni sulle nuove generazioni: il nostro futuro. Una parte della nostra società tenuta ai margini delle grandi scelte. Una rassegna per tentare di accendere il faro, attraverso i vari punta di vista, al fine di capire come affrontano i giovani la realtà e la società. Si inizia con il film ‘L’acqua, l’insegna la sete’ di V. Jalongo il 22 e 23/11, seguirà il 7/12 ‘Futura’ di Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher; e si concluderà il 14/12 con ‘Upside down’ di Luca Tornatore.

La scuola libera tutti! Questa può essere anche una domanda: La scuola libera tutti?, una domanda che potremmo rivolgere agli studenti o ex studenti, ma anche agli insegnanti che si interrogano su cosa è rimasto di tutti gli sforzi fatti con anni di lavoro.

Coraggiosamente il professor Lopez, un insegnante in pensione, va alla ricerca dei suoi studenti della 1ªE dopo 15 anni, per indagare cos’è rimasto in quegli studenti di cui si era preso cura dopo tanti anni. Cosa è rimasto di quei sogni, di quelle certezze rivelate nei temi, nei progetti scolastici o nelle discussioni in classe.

Da qui parte il prezioso lavoro del regista Valerio Jalongo nel docufilm ‘L’acqua, l’insegna la sete’. Il regista lo abbiamo già apprezzato per il precedente lungometraggio ‘Il senso della bellezza’.

Per realizzare il film Jalongo ha impiegato 15 anni di cui 5 anni di riprese, un grande lavoro per osservare e capire il rapporto che i giovani hanno con la scuola, con la poesia.

Parte quindi la rassegna ‘Di noi cosa ne sai’ lunedì 22 novembre con la proiezione del film alle 18,30 per cui avremo ospite Amedeo Angelozzi (Pedagogista) che da anni lavora a fianco degli studenti alla quale rivolgeremo la domanda: La scuola libera tutti?, seguirà question & answer con il pubblico.

È consigliata la prenotazione da effettuare sul sito www.cinemamargherita.com; obbligatorio il green pass ed indossare la mascherina chirurgica o FFP2.

Biglietti: 6,50 interi /5,00€ ridotto o con tessera

abbonamenti €30,00 – tessera € 5,00

ORARIO DEGLI SPETTACOLI

L’ACQUA, L’INSEGNA LA SETE – STORIA DI CLASSE di Valerio Jalongo (ITA/CH 2021, 76′)

lunedì 22/11 ore 18,30

martedì 23/11 ore 19,00-21,15

CINEMA MARGHERITA via Cavour,27 -CUPRA MARITTIMA (AP)

www.cinemamargherita.com

facebook: Cinema Margherita Cupra Marittima

Instagram: Cinema_Margherita