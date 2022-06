Circo El Grito saluta Jesi con una tre giorni di eventi

La compagnia italiana di circo contemporaneo El Grito con il partenariato del Comune di Jesi, Asp 9, Flumen ETS, dopo aver vinto la terza edizione del prestigioso bando ministeriale Creative Living Lab con un progetto di rigenerazione urbana attraverso l’arte circense volto a valorizzare la periferia di Jesi, si avvia alla conclusione dei lavori del “viaggio” denominato Spazio Agreste Mobile.

Circo El Grito e i partner del progetto sono pronti a salutare gli abitanti del Quartiere San Giuseppe con una grande festa sotto la tettoia del Campo Boario, cuore del progetto, il 3-4-5 giugno. Tre giorni per ritrovarsi in un evento a cui tutto il team tiene particolarmente, per ringraziare il pubblico numerosissimo ed entusiasta, tre giorni dove incontrare tutte le diverse anime della ricca rete di associazioni civiche del territorio che hanno aderito, apportando il loro contributo a questa esperienza di circo e comunità: Cooperativa polo 9 di Ancona, EMI Italy, Legambiente, Caritas Jesina, Amicizia a domicilio, Ya Basta!, Casa delle Culture e delle Donne, Cooperativa ODOS, ARCI Jesi e Fabriano.

Una tre giorni multidisciplinare, come il team del progetto, che si inaugura venerdì 3 giugno con la mostra di arte contemporanea a cura del collettivo INCROLLABILI e che si conclude domenica 5 giugno, con la proiezione del documentario realizzato dai protagonisti di Spazio Agreste: il circo e la comunità, nel e del, quartiere San Giuseppe. Durante l’apertura all’Amministrazione comunale sono presentati anche i risultati dei laboratori di progettazione condivisa coordinati dall’Architetto Cofano, il Documento Preliminare alla Progettazione, che verrà in seguito consegnato al Comune di Jesi.

Ovviamente c’è spazio per uno spettacolo di circo, teatro e musica, senza limiti di prenotazioni e biglietti, per non lasciare nessuno escluso, previsto per il pomeriggio di domenica 5 giugno. Non può mancare un ultimo appuntamento con i laboratori, elemento fondamentale di tutto il progetto e basati sul rispetto dei luoghi e dell’ambiente che hanno ospitato la manifestazione: il Circolo Azzaruolo di Legambiente propone un Laboratorio di Riciclo Creativo.

IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDI 3 GIUGNO – dalle ore 16:00 alle 21 (Tutti giorni) – Inaugurazione Mostra “INCROLLABILI”

Una mostra itinerante di artisti che raccontano il territorio marchigiano prima e dopo il sisma che ha colpito il cuore dell’Italia a partire da agosto 2016. Voluta e curata dalla pittrice Letizia Ciccarelli, la mostra nasce per sensibilizzare gli animi e far conoscere quel patrimonio che non crollerà mai, la cultura, l’amore per la propria terra.

SABATO 4 GIUGNO – dalle ore 16 alle 17 / secondo turno dalle 17.30 alle 18.30 – Laboratorio di Riciclo Creativo

Il Circolo Legambiente Azzaruolo di Jesi organizza un Laboratorio di Riciclo Creativo. Insegnare ai più piccoli, ma non solo, a rispettare l’ambiente facendo leva sul gioco e sulla creatività.

(Massimo 15 partecipanti per ogni turno, necessaria la prenotazione al 339.8322578)

DOMENICA 5 GIUGNO – ore 19 – Cie. En Croq presenta “Funky Pudding”

Uno spettacolo comico che parla in modo originale di rifiuti, qualità del cibo e sprechi alimentari. Funky Pudding è il primo spettacolo della “Trilogia dell’Abbondanza”; uno spettacolo di buffoni che tende a ribaltare il fragile equilibrio che separa gli individui dai loro rifiuti, l’uomo dalla sua società. Una coppia di obesi che vive dentro a un bidone dell’immondizia; vivendo e giocando con i rifiuti, i nostri personaggi caricaturano i processi di consumo accentuandone i peggiori dettagli. È il ritratto scioccante di una società eccessiva, egocentrica e superficiale, dove tutto ciò che è effimero diviene indispensabile, a discapito dell’essenziale.

5 GIUGNO – ore 20:30 – “Proiezione Circo Barrio” a cura di Subwaylab

Un documentario cinematografico sulla storia del quartiere San Giuseppe, dei suoi abitanti e dei protagonisti di questa prima edizione di Spazio Agreste Mobile.