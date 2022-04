Circolo dei Sambenedettesi, i Venerdì del Circolo

Prosegue la serie di conferenze del Circolo dei Sambenedettesi dedicate alla storia del Mare e della costa. Venerdì 8 aprile alle 17,30 nella sede del Museo del Mare presso il Mercato Ittico di San Benedetto si terrà la conferenza di Gino Troli, storico e presidente del Circolo dei Sambenedettesi, sul tema “ IL MARE NEI MUSEI DELL’ADRIATICO TRA STORIA E FUTURO”, nuovo appuntamento del Corso di Cultura e Civiltà costiera che alla sua conclusione prevede un attestato di frequenza a tutti i partecipanti.

La conferenza ripercorrerà le coste adriatiche dall’Istria a San Benedetto individuando, attraverso i principali musei, i connotati comuni di un mondo marinaro che nella storia ha visto incontri, confluenze e modelli condivisi nel cosiddetto Golfo di Venezia in cui la pesca ha svolto un ruolo spesso determinante per la vita delle comunità costiere spesso simili o addirittura sorelle nelle tipologie navali o nelle tecniche di lavoro. Al centro ci sarà anche la storia del museo cittadino che dai primi tentativi di raccogliere il nostro patrimonio di reperti della pesca e del lavoro della corda nel seminterrato del Liceo Scientifico, risalenti al 1981,è giunto ad essere uno dei luoghi più rappresentativi della storia dell’Adriatico. Quale futuro per questi musei? Che contributo possono dare all’immagine del nostro mare e all’incremento dei flussi turistici? Domande a cui si risponderà a partire dalla ricchezza di iniziative che oggi caratterizzano l’intero Adriatico.

