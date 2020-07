Cittadella-Ascoli 1-2, il Picchio suona la quarta

Ancora vittoria per l’Ascoli di Dionigi che comincia a intravedere la salvezza.

È rocambolesco il vantaggio dei bianconeri in avvio di ripresa, così come lo è il successivo pareggio dei veneti: al 10’ Adorni devia un cross di Ninkovic nella propria porta cercando un anticipo e 8 minuti dopo la rete del pareggio è un cross di D’Urso che nessuno tocca fino a quando si insacca alle spalle di Leali. Molto meno casuale invece l’1-2 dell’Ascoli, un gol confezionato e spedito in rete da un’ottima giocata in velocità di Diogo Pinto. Le speranze di pareggio del Cittadella si fermano alla terrificante punizione di Panico, che solo il legno riesce a fermare.

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Frare (76′ Proia), Perticone, Adorni, Benedetti; Vita (76′ Camigliano), Iori, Branca (85′ Pavan); D’Urso (76′ Panico); Luppi (70′ Rosafio), Diaw. A disp.: Paleari, Mora, Bussaglia, Rizzo, De Marchi, Gargiulo, Stanco. All.: Venturato

ASCOLI (3-4-2-1): Leali; Ferigra, Brosco, Ranieri; Andreoni (82′ Pucino), Cavion, Brlek (73′ Trotta), Sernicola; Morosini (54′ Costa Pinto, 82′ Padoin), Ninkovic (73′ Petrucci); Scamacca. A disp.: Marchegiani, Novi, Valentini, Troiano, Gravillon, Matos, De Alcantara. All.: Dionigi

ARBITRO: Aureliano di Bologna

RETI: 55′ aut. Adorni (C), 62′ D’Urso (C), 70′ Costa Pinto (A)

NOTE:ammoniti Branca (C), Benedetti (C), Morosini (A), Brlek (A), Ranieri (A), Costa Pinto (A), Perticone (C), Sernicola (A), Proia (C). Rec. 0′ pt, 6′ st.