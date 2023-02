Cittadella-Ascoli 3-0, notte fonda per i marchigiani in Veneto

Clamoroso ko per l’Ascoli che perde per 3-0 in casa del Cittadella e fa un discreto passo indietro in classifica.

Vita ha la prima chance del match al 5’ dopo un’indecisione della difesa e un rinvio sbagliato di Leali: prova il pallonetto, la palla è fuori di poco. Ancora i padroni di casa con Mastrantonio di testa, il portiere devia in angolo. Nervi tesi e tanti contrasti: Botteghin spara alto al 16’, dall’altra parte del campo Crociata è bravo a superare Leali dopo un ottimo contropiede lanciato da Antonucci. Seconda rete in tre gare per il neo acquisto del Cittadella. Al 27’ la squadra di Bucchi prova a reagire con un tiro di Adjapong. Prima dell’intervallo, il portiere dell’Ascoli è costretto agli straordinari e respinge con i pugni una buona punizione di Mastrantonio. A inizio ripresa, ancora tanti contrasti ma poche occasioni. Succede tutto in due minuti: al 75’ Giovane atterra Vita, è rigore. Antonucci dagli undici metri raddoppia. Dopo due minuti segna ancora l’attaccante classe ’99 chiudendo un’ottima azione in contropiede: ottava rete stagionale per lui. Partita chiusa, l’Ascoli non può nulla.