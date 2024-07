Civitanova Marche: rissa in centro, la polizia denuncia due uomini di 27 e 28 anni

La Polizia ha denunciato due uomini, rispettivamente di 27 e 28 anni, a seguito di una rissa avvenuta in centro a Civitanova Marche.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno identificato e deferito i due cittadini di origini tunisine, regolari sul territorio nazionale, dopo numerose segnalazioni di risse e aggressioni in Corso Umberto I.

Indagini e identificazione

L’intervento delle volanti è stato richiesto più volte dai cittadini a causa delle frequenti risse nel centro cittadino.

Grazie a una rapida attività d’indagine e all’analisi delle immagini di videosorveglianza, gli agenti hanno individuato i due uomini come principali responsabili degli episodi segnalati.

Reati contestati

Uno dei due è stato denunciato per rapina e lesioni, avendo aggredito il connazionale e sottratto il suo cellulare due volte, causando lesioni guaribili rispettivamente in 30 e 28 giorni.

L’altro uomo è stato deferito per percosse ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, avendo cercato nuovamente lo scontro fisico e percosso l’aggressore con una bottiglia.

Provvedimenti del Questore

In considerazione della pericolosità delle loro condotte per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore di Macerata ha emesso per uno dei due il provvedimento del DACUR (Divieto di Accesso Alle Aree Urbane), che impedisce l’accesso a diversi locali situati in Corso Umberto I.

Per l’altro è stato emesso il Foglio di via Obbligatorio dal Comune di Civitanova Marche, con divieto di farvi ritorno per un anno.