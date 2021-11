Civitanova – Modena, numeri e curiosità statistiche

Cucine Lube Civitanova e Leo Shoes Modena faccia a faccia per lo scontro diretto numero 102. Una sfida destinata a infiammare l’Eurosuole Forum nella 6ª giornata di andata di SuperLega Credem Banca in programma domani, domenica 14 novembre, alle 18 (diretta Rai Sport, Volleyball Tv e Radio Arancia). Tra l’altro, sarà il quinto confronto tra le due compagini nell’anno solare 2021.

I precedenti vedono i biancorossi avanti con 58 vittorie, contro le 43 modenesi, frutto dei 216 set vinti dai cucinieri contro i 184 degli emiliani. Nelle partite giocate in casa, la Lube ha conquistato il successo 31 volte su 46, mentre in 15 occasioni si è arresa a Modena.

Quasi 30 anni di rivalità e spettacolo sotto rete

Era il 14 ottobre 1993 quando le due squadre si affrontarono per la prima volta: a Macerata si giocavano i Sedicesimi di Finale di Coppa Italia di Serie A1 e A2 1993/94 e la corazzata di Modena si impose in tre set contro una Lube ancora in Serie A2. Tre anni dopo i cucinieri vinsero per la prima volta contro i gialloblù nella massima serie, in occasione della 9ª giornata di ritorno del torneo di A1 1996/97, prima dell’avvento del rally Point System. Finì al tie break.

La stagione 2020/21

Tornando ai giorni nostri, nella passata stagione Civitanova e Modena si sono affrontate 5 volte. La Lube ha vinto sia in regular season, che in Coppa Italia e ai Play Off Scudetto. All’8ª di andata, Civitanova si è imposta con il massimo scarto (24-26, 22-25, 23-25), mentre al ritorno gli emiliani hanno alzato bandiera bianca solo al tie break (25-20, 28-30, 25-19, 16-25, 15-10). Appena due settimane dopo, il 30 gennaio, Lube e Leo Shoes si sono trovate all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno per la Semifinale di Del Monte® Coppa Italia: vittoria biancorossa per 3-0 (27-25, 25-22, 25-21), preludio della conquista, il giorno dopo, della 7ª coppa tricolore in finale con Perugia. Le due squadre, infine, si sono affrontate nei Quarti di Finale Play Off di SuperLega. All’andata all’Eurosuole Forum, la Lube ha chiuso la pratica con un netto 3-0 (25-17, 33-31, 25-20), per poi ripetersi tre giorni dopo al PalaPanini, con una vittoria in quattro set, arrivata in rimonta dopo aver perso il parziale iniziale (25-23, 21-25, 20-25, 22-25) e garantendosi così il pass per la Semifinale.

Lo sgambetto modenese

Prima dei 5 successi biancorossi, Modena aveva battuto 3-1 Civitanova (17-25, 25-19, 25-18, 25-21) nella 6ª giornata di ritorno del campionato 2019/20. Poi solo successi marchigiani.

I record

La partita dal punteggio più alto nella storia dei precedenti risale alla stagione 2017/18. In Gara 3 di Semifinale Play-off Scudetto, la Lube vinse 3-2 all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche con i parziali di 27-25, 33-35, 25-16, 22-25, 21-19, per un totale di 248 punti.

I cucinieri vantano anche uno scarto massimo complessivo di 25 punti contro Modena, ottenuto nell’8ª giornata di ritorno della SuperLega 2018/19, con i parziali di 25-17, 25-14 e 25-19. Modena, invece, è riuscita a ottenere una differenza favorevole di 24 punti, conquistata ben 26 anni fa: era la prima volta che la Lube affrontava la squadra più titolata d’Italia in massima serie nel campionato 1995/96 e gli emiliani vinsero con i parziali di 15-9, 15-7 e 15-5.

Modena, inoltre, ha vinto un set contro i biancorossi per 25-11, in occasione di Gara 2 di Semifinale Play Off 2002/03: è stato il secondo parziale della gara poi vinta da Modena per 3-1. La Lube in tempi più recenti ha vinto un set per 12-25, esattamente il terzo della Semifinale di Del Monte® Coppa Italia 2014/15 giocata al PalaDozza di Bologna e vinta da Modena rimontando i cucinieri dall’1-2 (25-19, 23-25, 12-25, 25-23, 15-11).

Sono stati tanti i set combattuti nella storia dei precedenti. Gli emiliani hanno vinto per due volte un parziale per 33-35: nel primo set dell’ottava di ritorno del campionato 2010/11 in casa della Lube nella partita poi vinta per 3 a 0 e nel secondo set di Gara 3 delle Semifinali Play Off 2017/18, anche se in quel caso i biancorossi poi la spuntarono al tie break. Sul fronte opposto, Civitanova ha vinto un set per 34-32, ovvero il 3° ed ultimo della trionfale gara 3 di Semifinale Play Off 2013/14, quando la Lube si impose in tre set (25-20, 25-20 e 34-32).