CNG webtv: da oggi in onda su Gtv lo “speciale alluvioni” sulla tragedia delle Marche

Dieci giorni fa nelle Marche si è abbattuta un’alluvione di proporzioni inimmaginabili. In poche ore la quantità d’acqua piovuta è stata superiore a quella di un intero semestre e il disastro – che ha coinvolto in particolar modo le province di Pesaro, Urbino e Ancona – ha provocato 11 vittime, centinaia di sfollati e danni incalcolabili.

Per comprendere i fatti e per capire esattamente l’entità della sciagura una troupe della webtv GeologiTV del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) si è recata sui luoghi della tragedia ha raccolto testimonianze e immagini per cercare di spiegare quello che davvero è accaduto e quali siano le responsabilità. Perché fenomeni simili, definiti “bombe d’acqua”, non possono più essere considerati eccezionali, anche alla luce dell’ondata di maltempo, con piogge torrenziali, che sta colpendo in queste ore in particolare la Campania, la Basilicata e la Sicilia.

La puntata “Speciale alluvioni” sarà disponibile dalla giornata odierna anche per non dimenticare il drammatico terremoto che, proprio 25 anni fa, nel 1997, colpì le regioni di Umbria e Marche. In questo modo si vuole testimoniare la vicinanza del CNG con le popolazioni e i territori colpiti, ora come allora.

