Colpita da fulmine sui Monti Sibillini: donna grave

Incredibile episodio nelle Marche con una donna che sta ora lottando tra la vita e la morte.

Mentre stava effettuando un’escursione sui Monti Sibillini, una donna stata colpita da un fulmine.

E’ stata trasportata all’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno: le sue condizioni sono gravi. L’incidente è avvenuto nel territorio del Comune di Arquata del Tronto. La donna è stata subito soccorsa delle persone presenti che hanno allertato il 118. Vista la situazione, i sanitari avevano optato inizialmente per il trasferimento immediato in eliambulanza nell’ospedale regionale di Torrette (Ancona); essendo però la paziente instabile hanno infine deciso per un trasferimento più breve all’ospedale di Ascoli dove la donna è giunta in codice rosso.