Comitato handicap progetto Piceno, la visita di Ceriscioli

Ceriscioli all’ospedale di San Benedetto del Tronto per incontrare il Chapp, Comitato handicap progetto Piceno.

“Ringrazio Luciano Agostini, responsabile regionale della sanità del Pd, che ha favorito un incontro molto importante all’ospedale di San Benedetto del Tronto.

Un confronto utile e positivo con il chapp (Comitato Handicap Progetto Piceno) – commenta ceriscioli- Con il Direttore generale dell’Asur Storti ed il direttore dell’area vasta cinque Cesare Milani abbiamo incontrato genitori che chiedono attenzione per un dopo di noi di qualità per i propri figli e per tutti quelli che condividono la loro esperienza. Questa per noi è la politica nella sua migliore espressione che si fa tramite, fra i cittadini e i loro bisogni, ed il decisore politico. La politica deve occuparsi di sanità nel modo giusto e questo è un esempio di come si possa lavorare insieme per rispondere ad un bisogno importante. Niente di più lontano da quello che sostiene il consigliere Urbinati interessato più a cercare pretesti che ad un reale conf