Commedia teatrale “Male una?Pegghio quell’atra!!!” al Cinema Gabbiano di Senigallia

Sarà un giorno speciale quello di venerdì 16 dicembre alle ore 21.15, quando sul palco del Teatro Gabbiano salirà la compagnia de “Gli indimenticabili” che presenterà la commedia brillante in atto unico “Male una? Pegghio quell’atra!!!”, con regia di Ottavio Marini.

Nello spettacolo, una famiglia comune si trova ad affrontare molti problemi, tra i quali spicca la cura delle due nonne, non facili da gestire. Non riuscendo ad andare avanti, madre e padre prendono una decisione importante: unire le due anziane sotto lo stesso tetto, per risparmiare tempo, soldi ed energia. Ma la tranquillità che tanto desideravano sarà difficile da raggiungere…

Tanti sono i riconoscimenti che “Gli Indimenticabili” hanno ricevuto durante la loro attività. Il 15 febbraio del 2003 hanno preso parte alla trasmissione televisiva “LA CORRIDA” su Canale 5, arrivando al secondo posto e vincendo al televoto, meritando così di tornare per la finalissima, Il 5 aprile dello stesso anno. Hanno vinto per quattro anni consecutivi il premio “Palco d’oro” di Mogliano di Macerata e, nel 2017, il premio per la miglior commedia alla 3a Rassegna Teatrale Dialettale “G. Medori” di Rapagnano. Hanno partecipato ai provini per “ZELIG” a Milano, a quelli di “BRA” al teatro “Ambra Jovinelli” di Roma e a quelli per le trasmissioni di “ITALIA’S GOT TALENT” e “TÚ SÍ QUE VALES”.

Il Gruppo Teatrale “Gli Indimenticabili” nasce per gioco nel 1994 ad Amandola, quando voglia di stare insieme e passione per la recitazione hanno unito i primi elementi della compagnia e li hanno spinti a proseguire la loro avventura fino ad oggi, con lo scopo di far divertire il pubblico, divertendosi loro in primo luogo. Attualmente la compagnia conta sette attori: ai “veterani” Ottavio e Roberto, si sono aggiunti negli anni Giordano, Chiara, Fabiola, Libera e Andrea, ma i componenti del gruppo non sono solo attori bensì anche registi, scenografi, costumisti, tecnici… praticamente un cocktail esplosivo! La particolarità delle loro commedie dialettali e dei loro sketches è l’improvvisazione, infatti i lavori del gruppo non si basano su testi già scritti o copioni, ma vengono realizzati improvvisando, per questo motivo anche rivedendo la stessa rappresentazione più di una volta non ci si annoia mai, avendo sempre una battuta, un particolare, una gag in più. Nel corso di questi anni, la compagnia ha creato e presentato con grandissimo successo in moltissime piazze e teatri di città e paesi marchigiani 9 commedie e ben più di 30 sketches dialettali.

L’appuntamento al Cinema e Teatro Gabbiano è quindi per venerdì 16 dicembre alle ore 21.15. Come sempre, anche per questo evento, i biglietti saranno disponibili sia direttamente alla cassa sia online sul sito www.cinemagabbiano.it

—

Cinema Gabbiano

Via Maierini 2, Senigallia (AN)

www.cinemagabbiano.it

Facebook: Cinema Gabbiano Senigallia

Instagram: cinemagabbiano