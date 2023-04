Como-Ascoli 1-1, pari importante in chiave salvezza per i marchigiani

Pari importante in chiave salvezza per l’Ascoli che trova un pari prezioso a Como.

Pronti via e il Como passa in vantaggio al 7’: contropiede perfetto della squadra di Moreno Longo che porta Cerri al gol, ma il VAR ravvisa un fuorigioco dell’ex Cagliari e annulla. La partita si accende, i padroni di casa controllano mentre l’Ascoli prova a pungere in ripartenza. Al 39’ ancora Cerri protagonista: Vignali serve al centro l’attaccante che colpisce il palo. Nella ripresa calano i ritmi, ma al 66’ arriva la svolta: Gomis esce male e travolge Dionisi, è rigore per l’Ascoli. Perfetto dagli undici metri proprio Dionisi per lo 0-1. Poco dopo altro rigore, questa volta per il Como per un braccio largo di Simic. L’esito, però, è diverso: Cerri non angola, Leali indovina e disinnesca. Il Como non molla: all’81’ Parigini di testa colpisce la traversa, al 90’ arriva un altro rigore in favore della squadra di Longo (braccio largo di Bellusci). Dal dischetto ancora Cerri, che questa volta non sbaglia e chiude la gara sull’1-1.