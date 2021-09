Como-Ascoli, Sottil: Stiamo crescendo come gruppo

Mister Sottil, alla vigilia della sfida di campionato col Como, ha parlato dal ritiro di Lomazzo della condizione della squadra e del lavoro svolto nelle due settimane di sosta:

“Abbiamo avuto la possibilità di lavorare senza l’assillo del risultato e questo ci ha aiutati a mettere dentro condizione fisica, intensità, chilometri, soprattutto per chi era un po’ indietro. Abbiamo lavorato bene, con serenità, calma, con grande applicazione e determinazione, abbiamo lavorato anche sotto il profilo tecnico-tattico, cercando di migliorare le due fasi ed essere più rapidi quando andiamo all’esecuzione. Ho visto il gruppo crescere. Si respira positività dopo le due vittorie, ieri la visita del Patron è stata anche l’occasione per presentarci il nuovo DG Tanzi; è sempre un gran piacere vedere il Patron al campo, la sua figura è carismatica, trasmette la passione, determinazione e l’amore che ha per questi colori. Ha salutato me e la squadra, ha fatto i complimenti ai ragazzi e li ha spronati a continuare su questa strada”.

Sul Como e sul tipo di gara che l’Ascoli andrà ad impostare al Sinigaglia Mister Sottil ha dichiarato:

“Il Como è una delle squadre più attrezzate, è reduce dalla vittoria del campionato scorso, ha una Società solida, ha preso calciatori di grande caratura come Cerri e La Gumina, oltre a Scaglia, difensore di assoluto valore; inoltre ha mantenuto l’ossatura che ha consentito al loro Mister di vincere la categoria. Abbiamo grandissimo rispetto per loro, noi faremo una partita di grande concentrazione, calma, dobbiamo dare continuità ai risultati positivi, li affronteremo con serenità nell’arco dei 100’, con l’intento di saper leggere tutti i momenti della gara. Il Como ritrova il suo fortino, il Sinigaglia, la sua casa, quindi ci aspettiamo un ambiente carico, compatto, con uno stadio gremito, ci saranno i nostri tifosi, anche se in misura minore per via delle regole anti Covid, ma si faranno sentire e saranno determinanti come a Perugia. Siamo pronti per giocare questa partita”.