Competenze Digitali, Corso gratuito finanziato dalla Regione Marche.

FIGURA PROFESSIONALE

Il corso ha l’obiettivo di fornire competenze riguardo l’uso generico del computer.

REQUISITI DI ACCESSO DEI PARTECIPANTI

15 allievi (più 5 uditori) che hanno assolto l’obbligo scolastico, residenti o domiciliati nella Regione Marche, di qualsiasi classe di età, genere e cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero cittadinanza di uno Stato extracomunitario con regolare permesso di soggiorno nel territorio dello Stato italiano, che si trovino in una delle seguenti condizioni occupazionali: disoccupati, inoccupati e inattivi ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, percettori di ammortizzatori sociali.

DURATA E SEDE DEL CORSO

Il corso, della durata di 40 ore, di cui 11 teoriche e 29 pratiche, si svolgerà a Fermo (FM), c/o C.F.P. “ARTIGIANELLI” F.A.M., Via Don Ernesto Ricci 4/6.

Le lezioni saranno della durata di due ore, si svolgeranno il martedì ed il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Il corso è completamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione Marche con le risorse del Fondo Sociale Europeo.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE E TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata:

a mezzo posta raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di spedizione) al seguente indirizzo: Nuova Ricerca Agenzia RES Società Cooperativa Sociale Onlus, Via G.F.M. Prosperi, 26 – 63900 Fermo (FM)

tramite PEC: [email protected] (l’indirizzo mail del mittente deve essere PEC)

a mano c/o Nuova Ricerca Agenzia RES Società Cooperativa Sociale Onlus – Via G.F.M. Prosperi, 26 – 63900 Fermo (FM), dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30

Le domande dovranno essere consegnate entro e non oltre il 15/11/2022

Le domande che perverranno dopo la data indicata non saranno ritenute valide.

LA DOMANDA DOVRÁ ESSERE COMPLETA DI:

Scheda di iscrizione

Fotocopia documento di identità fronte/retro in corso di validità

Fotocopia tessera sanitaria fronte/retro in corso di validità

CV aggiornato e firmato

Scheda professionale rilasciata dal Centro per l’Impiego attestante lo stato di disoccupazione aggiornata a massimo un mese.

Link per l’iscrizione: https://agenziares.it/competenze-digitali/

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

NuovaRicerca.AgenziaRes Società Cooperativa Sociale Onlus

Via G.F.M. Prosperi, 26 – 63900 Fermo (FM)

Tel. 0734/633280 int. 4

email: [email protected]