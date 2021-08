Approvato dl su green pass obbligatorio per personale scolastico e studenti universitari

Per la sono previste sanzioni fino a sospensione stipendio. Green pass obbligatorio per trasporti su lunghe percorrenze treni, aerei e navi

Apertura a settembre in presenza per la scuola di ogni ordine e grado con l’obbligo di green pass per tutto il personale. Per quanto riguarda l’Università l’obbligo di certificazione verde anche per gli studenti, oltre che ai docenti.

E’ quanto prevede il decreto legge approvato questa sera dal Consiglio dei ministri ed elaborato stamane dalla cabina di regia.

Dall’inizio dell’anno scolastico tutto il personale dovrà dimostrare di essere vaccinato o guarito, oppure dovrà aver effettuato un tampone con esito negativo.

In caso contrario arriveranno le sanzioni fino ad arrivare al quinto giorno di assenza quando scatterà la sospensione dello stipendio.

Resta anche l’obbligo di indossare la mascherina, eccetto che per i minori di 6 anni.

Per quanto riguarda i trasporti, dal 1 settembre scatterà l’obbligo di green pass per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza ma non per il trasporto pubblico locale o per altri mezzi che viaggiano all’interno della stessa Regione.

La certificazione viene richiesta per gli aerei e i treni ad Alta velocità, per gli Intercity e per i traghetti extra-regionali.

La capienza dei mezzi di trasporto passerà all’80% dei posti disponibili (prima era al 50%), sia nel trasporto pubblico locale che in quello a lunga percorrenza, in zona bianca e gialla.

Mentre non ci sarà l’obbligo di green pass per i clienti degli alberghi nei ristoranti e bar delle strutture a loro riservate.

Per quanto riguarda i positivi al Covid, la quarantena per i vaccinati scenderà da dieci a sette giorni.

Il Consiglio dei Ministri ha anche dato mandato al Dipartimento dello Sport di fornire le linee guida per la presenza agli eventi sportivi all’aperto del 50% del pubblico con certificazione verde e in modalità a scacchiera.

Nei palazzetti al chiuso la presenza arriverà al 35% dei posti totali.