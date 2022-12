Nel giorno di Santo Stefano l’Auditorium Benedetto XIII ha ospitato il tradizionale “Concerto di Natale” della Banda musicale “Città di Camerino” con la Junior Band Adesso Musica, con il patrocinio della città di Camerino e di Unicam.

Un evento particolare, in quanto la Banda in questa occasione festeggiava anche i 40 anni dalla sua ricostituzione, avvenuta nel 1982 ad opera di 19 volenterosi, tra i quali Vincenzo Correnti che da allora dirige ininterrottamente la formazione, che oggi conta circa 80 componenti.

Un viaggio tra musica e ricordi, a partire da “Sul ponticello”, la prima marcia che il m° Correnti ha diretto quando è stata ricostituita la banda, per passare ai classici natalizi (Feliz Navidad e Jingle bell rock), con incursioni nel mondo dell’operetta (Fox della luna e O Cin Ci Là), doverosi omaggi a grandi della musica come Verdi e Morricone, dolcezza infinita con l’esecuzione di “Fratello Sole e Sorella Luna”, ma anche Guerre Stellari, brani dei Queen e un medley con i maggiori successi di Reato Zero.

A metà concerto Alessio Pascucci, una giovane voce di Camerino, ha letto il racconto di Vittorio Rosati sulla ricostituzione della banda e a seguire il sindaco della città di Camerino, Roberto Lucarelli, insieme al vice sindaco Antonella Nalli e agli assessori Silvia Piscini e Stefano Falcioni, hanno consegnato un attestato di benemerenza e la spilla con lo stemma di Camerino a coloro che c’erano in quel 1982: Venanzio Amici, Andrea Fattoretti, Roberto Micarelli, Lorenzo Paoloni, Mario Dancali, Venanzio Fattoretti, Antonio Tantari, Gilberto Spurio (attuale presidente di Adesso Musica) e Vincenzo Correnti.

“Ogni volta che viene indossata questa fascia tricolore – ha detto il Sindaco – c’è la banda a rendere solenne la ricorrenza e per questo desidero esprimere la più profonda gratitudine al m° Correnti e ai suoi musicisti”.

E come ogni compleanno che si rispetti, non è mancata la torta e il pubblico che ha cantato tanti auguri alla banda.

A condurre la serata Donatella Pazzelli, che da anni segue la banda, divertendosi insieme a loro.

YMCA dei Village People ha chiuso quello che è l’ultimo evento musicale di un intenso anno di attività anche dell’Istituto musicale “Nelio Biondi”, in cui si formano i nuovi musicisti.

Appuntamento in 6 gennaio 2023 con il Concerto dell’Epifania”, alle ore 18, sempre all’Auditorium Benedetto XIII.

