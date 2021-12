Concerto: Misa Criolla e Navidad Nuestra, 28 Dicembre a Pesaro

Dopo l’entusiasmo suscitato con la Messa in DO di Mozart al Santuario delle Grazie, un concerto di musica “classica” in una Chiesa antica è ora la volta di un’opera “moderna” in una chiesa dall’architettura altrettanto moderna, come quella di Cristo Risorto di Pesaro, che ospiterà le famose opere di Ariel Ramirez scritte negli anni ’60 ed eseguite, in tutto il mondo, con l’idea di far giungere a tutta l’Umanità un messaggio universale di pace e liberazione.

Misa Criolla è una trascrizione in musica, di Ariel Remirez, dei canti della Messa Cattolica con melodie di ogni parte dell’Argentina.

Musiche composte negli anni in cui fu permesso dalle autorità religiose di poter celebrare funzioni e canti nelle lingue nazionali e non più solo in latino. Di qui l’idea di accomunare tutte le etnie dell’Argentina in un’unica “casa musicale” e dar voce a tutte le popolazioni. E poi la proposta, a tutto il resto dei popoli della Terra, di vivere la stessa esperienza di fratellanza, liberazione e pace.

Navidad Nuestra sempre composta da Ariel Ramirez è un vero e proprio Presepe vivente trasposto in musica ed è così che il Coro Filarmonico Rossini intende augurare a tutti nel 25° anno di attività Buon Natale e Felice Anno 2022.

Concerto 28 dicembre , ore 21.15, Pesaro

INTERPRETI:

Paolo Cauteruccio – Tenore

RIO DEL PLATA – Ensemble

Coro Filarmonico Rossini

Roberto Renili – Direttore

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI.

INDISPENSABILE SUPER GREEN PASS