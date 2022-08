C’è tempo fino al 31 agosto 2022, per partecipare al concorso letterario “Il mare come luogo di lavoro e di incontro”, organizzato dal circolo culturale Carlo Antognini in collaborazione con il Comune di Ancona e Marina Dorica.

I migliori racconti o poesie verranno letti in una manifestazione pubblica nel porticciolo turistico di Marina Dorica, ad Ancona, nell’ambito della Regata del Conero 2022; inoltre verranno pubblicati in un libro. La partecipazione è gratuita.

Il concorso era stato presentato nell’ambito della iniziativa Ancona candidata a capitale della Cultura 2022.

Si presentano massimo due elaborati in lingua italiana: uno o due racconti; una o due poesie, o un racconto e una poesia, da inviarsi a [email protected] o tramite whatsapp al numero 3382708121, assieme alla scheda di iscrizione e al consenso trattamento dati. Il bando per intero e la scheda di iscrizione si trovano su facebook circolo cult Carlo Antognini o è possibile richiederli all’indirizzo e-mail sopra specificato.

