Concorso letterario “Il mare come luogo di lavoro e di incontro”

Racconti e poesie sul mare. “Il mare come luogo di lavoro e di incontro” è il concorso letterario bandito dal circolo culturale Carlo Antognini in collaborazione con il Comune di Ancona e Marina Dorica.

I migliori racconti e le poesie più belle verranno lette in un incontro pubblico a Marina Dorica il 23 settembre 2022 nell’ambito della Regata del Conero.

La partecipazione è gratuita. Si possono inviare massimo due racconti o due poesie o un racconto e una poesia sulla propria esperienza sul mare, sia lavorativa, che sportiva, che di altre attività, o di chi ha trovato sul mare la propria dimensione e non l’abbandona più. La felicità rende eterni i momenti, quale cosa migliore che immortalare le proprie esperienze e fermare l’attimo con la scrittura? Non se ne andranno più, soprattutto se verranno pubblicate in un libro.

Gli elaborati vanno inviati a [email protected] o su whatsApp al n. 3382708121 entro il 31 agosto 2022, previa compilazione della scheda di iscrizione al concorso e modulo consenso privacy.

