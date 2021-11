Conerobus, incendio sul bus: passeggeri incolumi

Ancona – Oggi pomeriggio, attorno alle 14.30, all’altezza della rotatoria dell’Aspio, si è sviluppato un incendio nella parte posteriore di un autobus di Conerobus, in servizio sulla linea N.

L’autista, accortosi di quel che stava accadendo, ha immediatamente chiamato i Vigili del Fuoco ed avvisato la centrale operativa della società di trasporto pubblico, che ha inviato sul posto una squadra a supporto per prestare assistenza.

Nel frattempo, il conducente ha messo in pratica le procedure aziendali di emergenza, accostando il mezzo per far scendere tutti i passeggeri e metterli in salvo. Dopo essersi assicurato che l’autobus fosse vuoto, è inoltre intervenuto per cercare di spegnere il rogo con gli estintori di bordo, ma le fiamme hanno preso il sopravvento e il mezzo è andato completamente distrutto.

“Le cause che hanno portato allo scoppio dell’incendio – afferma il presidente di Conerobus Muzio Papaveri – sono in corso di accertamento. Tengo particolarmente a ringraziare l’autista che, con tempismo e grande lucidità, è riuscito a garantire l’incolumità dei passeggeri. Tutto il nostro personale di guida è formato per affrontare emergenze come questa. Un plauso va a naturalmente anche ai Vigili del Fuoco e a tutti coloro che sono intervenuti per prestare soccorso”.