Conerobus, minitour sul bus elettrico per gli ospiti del Centro Papa Giovanni XXXIII

Un giro per la città, immersa nell’atmosfera natalizia, a bordo del nuovo autobus elettrico. E’il piccolo dono che Conerobus ha riservato agli ospiti del Centro Papa Giovanni XXXIII di Ancona in occasione delle festività.

A salire sul mezzo, questa mattina, per il minitour cittadino, le persone con disabilità intellettiva che vivono nelle due comunità residenziali della Onlus: Il Samaritano e Don Paolucci.

“Questa iniziativa – afferma il presidente di Conerobus, Muzio Papaveri – è stata un’occasione per consolidare ulteriormente il rapporto di collaborazione con il Centro Papa Giovanni XXIII, che da tempo sosteniamo concretamente con progetti di integrazione. Con questo piccolo gesto abbiamo voluto regalare agli ospiti della Onlus, per i quali negli ultimi tempi il viaggio in bus è diventato una rarità, un momento di svago e di ritrovata normalità”.

Visibilmente emozionati i passeggeri della speciale corsa.

“Ringraziamo Conerobus – aggiunge Alice Paladini, responsabile delle comunità residenziali del Centro, nonché del progetto Casa Sollievo – per aver scelto ancora una volta di essere al nostro fianco in questo Natale, sostenendoci nelle sfide che la disabilità impone”.

Loading...