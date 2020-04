Conerobus omaggia gli operatori sanitari di Ancona

L’omaggio di Conerobus agli operatori della sanità anconetana: sfilata di mezzi fino all’ospedale di Torrette.

Soste davanti alle sedi delle strutture sanitarie e degli enti impegnati nella gestione dell’emergenza epidemiologica

Domani, giovedì 16 aprile, una carovana di sei autobus di Conerobus attraverserà la città in segno di ringraziamento al personale sanitario e ai tanti soccorritori e volontari che stanno compiendo un grande sforzo per far fronte all’emergenza Coronavirus. I mezzi, che vedranno alla guida autisti attualmente non in servizio, partiranno dalla sede di Conerobus (via Bocconi, 35) alle 8.50 e faranno tappa all’ex Crass (ore 9.25), nella sede della Croce Rossa in via del Commercio (ore 9.50) e all’Inrca (ore 10.05). Il percorso proseguirà con una sosta nella sede della Croce Gialla in via Urbino (ore 10.30 circa), per terminare davanti all’ingresso principale dell’ospedale di Torrette (ore 11 circa). Un’iniziativa con la quale l’azienda desidera esprimere la sua vicinanza e il più sentito ringraziamento a tutti i professionisti della sanità dorica.