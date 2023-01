Confartigianato Ancona: il via ai lavori per il cavalcavia pedonale a Torrette, svolta per viabilità e sicurezza

Ancona – “Vedere che sta prendendo forma il cavalcavia pedonale di fronte all’Ospedale di Torrette ci fa sperare che, finalmente, a breve, possano migliorare sensibilmente la viabilità e la sicurezza di tutta la zona”.

Questo il primo commento di Luca Bocchino responsabile Trasporti di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino.

La realizzazione di un’infrastruttura di collegamento tra il parcheggio e l’ospedale regionale che consentisse ai pedoni di attraversare la strada in sicurezza, e ai veicoli di percorrere via Conca senza doversi fermare al semaforo pedonale, era una battaglia che Confartigianato portava avanti da anni.

“Via Conca, come sa bene chi nella zona vive, è un’arteria molto trafficata essendo una delle vie principali di accesso e uscita dalla città anche per i mezzi pesanti che arrivano o che sono diretti al porto, appartenente al corridoio Adriatico, uno dei 9 corridoio europei TENs, sottolinea Bocchino. “Il cavalcavia consentirà di eliminare una delle tre segnalazioni semaforiche che da anni regolano il transito di fronte all’ospedale, garantendo la sicurezza dei pedoni e rendendo scorrevole il traffico con una conseguente minore emissione di gas inquinanti”.

“Quello che auspichiamo ora”, conclude Bocchino, “è che i lavori procedano velocemente e che si intervenga poi anche sul manto stradale di via Conca che è a tal punto rovinato da rendere pericoloso il transito. Inoltre andrebbe ripensata la rotatoria realizzata di fronte al McDonald’s più volte teatro di incidenti e da sempre sottoposta a segnaletica orizzontale provvisoria diventata permanente.”