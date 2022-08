Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino affida a Giulia Mazzarini la delega al Turismo

Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino ha nominato Giulia Mazzarini Responsabile del settore Turismo.

Vista l’esperienza maturata nell’Associazione come Responsabile Marketing, affidando a Mazzarini la delega ad un comparto così importante e strategico, si vuole affiancare agli imprenditori una figura preparata a rispondere alle problematiche che si dovessero trovare ad affrontare le imprese che si muovono in un sistema complesso di normative e di opportunità.

“L’estate 2022 sta facendo registrare dati importanti per quanto riguarda l’affluenza turistica nelle Marche. Ottimi i segnali che arrivano dalle province di Ancona e Pesaro Urbino grazie anche ad eventi ed iniziative di forte richiamo come XMasters a cui Confartigianato ha dato il suo patrocinio”, ha detto Marco Pierpaoli, Segretario di Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino. “Giulia Mazzarini conosce bene il territorio e le imprese che vi operano, la sua esperienza sarà preziosa per poter affiancare gli imprenditori”.

“Ringrazio Confartigianato per questa nuova opportunità. Voglio puntare, soprattutto, sull’ascolto delle imprese del comparto, su una formazione continua”, sottolinea Mazzarini. “Il turismo è un settore complesso in cui un ruolo fondamentale lo giocano le imprese ricettive e della ristorazione, ma, non di meno, quelle del commercio e dell’artigianato artistico. Dobbiamo mettere in rete gli imprenditori e creare progetti ed opportunità che portino turisti tutto l’anno e non solo lungo la costa. La tendenza a scoprire i nostri borghi è già forte e su questo vogliamo puntare. I locali che fanno ristorazione e le botteghe artigiane possono fare da volano per questa tipologia di turismo. Per valorizzarli puntiamo su progetti come “la Via Maestra” e abbiamo anche attivato un canale podcast per farli conoscere renderli fruibili e accessibili a tutti”.