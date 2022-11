Confartigianato Marche incontra il sottosegretario al MEF Lucia Albano

Risposte veloci e a misura di piccole imprese. E’ quanto ha chiesto Confartigianato Marche al Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze on. Lucia Albano in un incontro nel quale si è discusso del futuro delle Marche e del suo tessuto economico composto per il 99,4 % proprio da piccole imprese. Tra le priorità indicate dal Presidente e dal Segretario di Confartigianato Marche Emanuele Pepa e Gilberto Gasparoni, la riduzione del peso delle tasse e del cuneo fiscale sul lavoro, lo sfoltimento degli adempimenti burocratici, politiche attive del lavoro per favorire l’occupazione, in particolare dei giovani, potenziando la formazione tecnica e professionale.

Nell’incontro sono stati affrontate le principali problematiche da portare nei tavoli istituzionali. Il caro energia è stato un altro dei temi “ caldi” affrontato con la richiesta di mettere in atto una nuova politica energetica che punti alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento, alle energie rinnovabili, alle iniziative di autoproduzione e autoconsumo come le comunità energetiche, alla riforma della tassazione dell’energia. I nostri imprenditori, hanno ribadito i vertici regionali e territoriali di Confartigianato, meritano più sostegno e attenzione. Tre le grandi tematiche affrontate per le Marche: le infrastrutture con la nuova linea ferroviaria lungo la costa, raddoppio Orte-Falconara, la realizzazione della terza corsia Marche sud, le trasversali e la Pedemontana, porto, aeroporto, interporto; la ricostruzione con il completamento, finanziamento, velocizzazione dei pagamenti; l’ alluvione con la richiesta di ristori immediati alle imprese danneggiate, il rifacimento delle opere pubbliche e che gli investimenti per mettere in sicurezza i capannoni vengano agevolati fiscalmente, consentendo il recupero dei costi in tre anni anziché in 33.

Il sottosegretario on. Lucia Albano ha ribadito il massimo impegno per affrontare le sfide che ci attendono in un momento storico così difficile.

All’incontro che si è tenuto ad Ancona presso la sede di Confartigianato Marche hanno partecipato anche i senatori Guido Castelli e Elena Leonardi, gli on. Antonio Baldelli e Stefano Benvenuti Gostoli, il Vicepresidente di Confartigianato Marche Paolo Longhi i vertici territoriali di Confartigianato; Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli presidente e segretario di Confartigianato di Ancona – Pesaro e Urbino, Enzo Mengoni e Giorgio Menichelli Presidente e segretario di Confartigianato di Macerata- Ascoli Piceno e Fermo.