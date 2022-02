Confartigianato Marche, la moda cerca il rilancio

E’ il settore che ha pagato il tributo più pesante. Le imprese della moda, in cui nelle Marche operano 4.240 micro e piccole imprese con circa 24.400 addetti, sono quelle che stentano di più a recuperare il terreno perduto a causa della pandemia ma anche dei rincari di energia e materie prime.

Le piccole imprese, da sempre, fanno grande la moda nel mondo e i nostri imprenditori sono pronti a testimoniare l’eccellenza della loro produzione.

Confartigianato Marche organizza per martedì 15 febbraio alle ore 17, il webinar “ programmi e progetti di sviluppo del sistema moda” – le opportunità le strategie e le attività di Confartigianato dedicate al mondo del fashion – al quale prenderanno parte anche il presidente nazionale moda Confartigianato Fabio Pietrella, la presidente regionale Moira Amaranti, la responsabile nazionale moda Maria Luisa Rubino. Ad introdurre i lavori il Segretario Generale di Confartigianato Marche Gilberto Gasparoni.

Il progetto e le iniziative che Confartigianato propone, hanno un obiettivo preciso e concreto: rilanciare la capacità manifatturiera all’insegna della sostenibilità, della sperimentazione e dell’innovazione tecnologica, garantendone il ‘valore artigiano’, il fattore distintivo di creatività, estro su misura, personalizzazione.

Continua il nostro impegno, dice il Segretario di Confartigianato Marche Gilberto Gasparoni, per agevolare l’internazionalizzazione delle imprese di un settore che stenta più degli altri a recuperare. Puntiamo ad avvicinare i mercati esteri all’ artigianalità marchigiana anche attraverso gli strumenti digitali, accompagnando le aziende in un percorso semplice e funzionale alla promozione dei prodotti Made in Italy e dei relativi processi produttivi verso i buyers internazionali. Le importanti collaborazioni in essere ci consentono di offrire nuove opportunità alle aziende.

Presenteremo una serie di iniziative segno di un intenso impegno di Confartigianato per accompagnare il rilancio delle imprese del settore della moda. Aziende con un radicato know-how, micro e piccole imprese manifatturiere identificative di quel bello e ben fatto che caratterizza i nostri prodotti.

Info ed iscrizioni al webinar su www.confartigianatomarche.it

