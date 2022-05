Conferenza internazionale dell’Adsp, Garofalo: “Porto di Ancona un valore di competitività per Marche e Abruzzo”

Ancona – Un omaggio commosso per l’equipaggio del rimorchiatore Franco P., affidato al Comandante del porto di Ancona, Capitano di Vascello, Donato De Carolis, ha aperto la conferenza internazionale “Le Autostrade del mare della Macroregione Adriatico-Ionica: ponti marittimi tra l’Europa continentale e il Mediterraneo orientale”, organizzata dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale al teatro delle Muse di Ancona, nell’ambito del progetto europeo Newbrain Plus. Fra gli intervenuti all’incontro Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in video collegamento, Anne E. Jensen, Coordinatrice europea Corridoio Baltico-Adriatico, Kurt Bodewig, Coordinatore europeo Autostrade del mare, con un videomessaggio, Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, e Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo.

“È stato un appuntamento di grande valore per il porto di Ancona e per il sistema portuale dell’Adriatico centrale – commenta il presidente Vincenzo Garofalo –. Una riflessione sul ruolo dell’Adsp nelle Autostrade del mare, sulle tematiche delle infrastrutture e dell’interconnessione fra le reti marittime, ferroviarie e stradali. Tante le sollecitazioni che abbiamo ricevuto dall’approfondimento su questi temi compiuto dalla qualificata platea di partecipanti che ringraziamo per il contributo che hanno voluto portare. Abbiamo raccolto una serie di spunti su cui lavorare da subito insieme alla programmazione del lavoro già in itinere dell’Adsp”.

La presenza di un nodo portuale internazionale, sottolinea Garofalo, “rappresenta infatti un valore di competitività per i territori di Marche e Abruzzo perché contribuisce a diminuire i costi e i tempi per le operazioni di import ed export. Un fattore che può attrarre imprese ma anche stimolare le aziende presenti nelle regioni ad investire ulteriormente. È fondamentale, in quest’ottica, la collaborazione fra i nodi infrastrutturali per favorire e offrire soluzioni concrete alle necessità di collegamenti dell’economia”.

All’incontro hanno partecipato Ida Simonella, Assessore al Porto del Comune di Ancona, Mauro Coltorti, Presidente VIII Commissione Lavori pubblici, Senato della Repubblica, Raffaella Paita, Presidente IX Commissione Trasporti, Camera dei Deputati, Davide Gariglio, Membro IX Commissione Trasporti, Camera dei Deputati, Edoardo Rixi, Membro IX Commissione Trasporti, Camera dei Deputati, e Maurizio Lupi, Membro III Commissione Affari esteri e comunitari, Camera dei Deputati. Alla tavola rotonda finale, insieme al presidente Adsp Garofalo, sono intervenuti Alberto Milotti, Vicepresidente Europlatform, e Pierluigi Coppola, Coordinatore Pilastro 2 Eusair, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.