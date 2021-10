Confservizi organizza il seminario “PNRR e investimenti nei Servizi Pubblici Locali”

Ancona – Si terrà venerdì 22 ottobre alle ore 9.15 a Villa Favorita sede dell’ISTAO ad Ancona il seminario “PNRR e investimenti nei Servizi Pubblici Locali” organizzato da Confservizi Cispel Marche. L’evento potrà essere seguito in streaming oppure in presenza. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si inserisce all’interno del programma Next Generation EU, il pacchetto da 750 miliardi di euro concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. Il piano prevede ingenti investimenti ed è articolato in 6 missioni. Il webinar approfondirà le questioni inerenti la seconda missione “Evoluzione verde e transizione ecologica” e la terza missione “Infrastrutture per una mobilità sostenibile” nelle quali sono previsti investimenti e riforme” per l’economia circolare e la gestione dei rifiuti, per il rinnovo del trasporto pubblico locale, fonti di energia rinnovabile, e infrastrutture idriche.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche e vedrà la partecipazione di: Paolo Calcinaro Sindaco di Fermo e Vice Presidente Anci Marche, l’Assessore Stefano Aguzzi della Regione Marche, Fabio Santini Direttore Generale Fonservizi, Gianluca Gregori Rettore Università Politecnica delle Marche, Serena Chiucchi Dipartimento di Management UNIVPM, Mario Rosario Mazzola Università di Palermo, Mario Turco Componente Commissione Finanza e Tesoro, già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Conte II, Giordano Colarullo Direttore Generale di Utilitalia, Emanuele Proia Direttore Generale Asstra, Pietro Marcolini Presidente ISTAO, Giovanni Portaluri Invitalia.

Nel pomeriggio si darà poi spazio ai tavoli tematici RIFIUTI & AMBIENTE (Paolo Giacomelli – Utilitalia), CICLO IDRICO (Giordano Colarullo – Utilitalia) e TPL (Emanuele Proia – Asstra).

Modera e coordina gli interventi Antonio Gitto (Presidente Confservizi Cispel Marche).

Come da D.L. 23 luglio 2021 n.195 per la partecipazione in presenza sarà indispensabile esibire il Green Pass.

Link Per iscriverti alla partecipazione STREAMING

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff_Mozwxy3itpnZmtejwcPk3lKNzUMkBkFVp9ACQskQi1RDw/viewform

Link Per iscriverti alla partecipazione IN PRESENZA DIRETTA

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-JZohFP7r7HLbvqhLiUzROfSs7Xa9oU_L87xJrx8kWIXxUA/viewform