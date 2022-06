Conoscere le eccellenze: Confcommercio Marche Nord in visita all’Azienda Guerrieri

Le visite guidate di Confcommercio Marche Nord rivolte ai ristoratori per fare conoscere loro i prodotti enogastronomici d’eccellenza dell’Itinerario della Bellezza, hanno fatto tappa all’Azienda Agraria Guerrieri di Piagge, nel comune di Terre Roveresche.

Dopo quello vissuta a La Collina delle Fate di Fossombrone, un altro pomeriggio all’insegna della qualità e della bellezza.

L’ennesima iniziativa di promozione ideata dall’associazione di categoria per continuare e rafforzare il percorso di valorizzazione di un territorio che vanta ben 3 vini Doc, altrettanti alimenti Dop in una provincia leader nel mondo per i prodotti bio e per il «tartufo tutto l’anno».

Ad accompagnare lo staff di Confcommercio e i ristoratori, Luca Guerrieri: “Non siamo viticoltori, olivicoltori o cerealicoltori ma semplicemente autentici agricoltori e da veri agricoltori continuiamo a rispettare i principi che hanno da secoli regolato il nostro lavoro”. Da cinque generazioni vengono coltivati 207 ettari di meravigliosa terra dedicati alla vite, all’olio e al grano.

Guerrieri ha illustrato il vigneto sperimentale, quindi ha accompagnato i partecipanti al frantoio, alla cantina e alla meravigliosa bottaia da dove si ammira un paesaggio che sembra dipinto. Al termine la degustazione di vini e olio. “È sempre un piacere fare conoscere la nostra azienda e filosofia. Questa iniziativa di Confcommercio così come l’Itinerario della Bellezza sono davvero lodevoli. La nostra provincia ha un potenziale enorme, la vera ricchezza è la biodiversità. Dobbiamo innanzitutto fare capire il valore del nostro territorio a chi ci vive. Insieme”. Il direttore generale Amerigo Varotti ha ringraziato Guerrieri e ricordato alcuni nuovi progetti: “Guerrieri è un esempio per filosofia e qualità. La nostra è una provincia dalla bellezza straordinaria, basta guardarsi attorno, basta guardare il paesaggio, i vigneti, ogni angolo di questa azienda. E noi con l’Itinerario della Bellezza vogliamo farla conoscere. A giorni presenteremo nuovi Itinerari, quello del silenzio e della fede e per i 600 anni dalla nascita di Federico da Montefeltro l’Itinerario alla corte del Duca Federico. Il prossimo anno poi uscirà l’ Itinerario dei sapori e del gusto per una vetrina ai grandi prodotti come quelli di Guerrieri”.