Consumo di droga a scuola, arresti e denunce a Macerata

Importante operazione antidroga da parte delle forze dell’ordine nel contrasto al consumo di sostanze stupefacenti nel mondo della scuola.

Si è conclusa con l’arresto e due denunce a carico di tre studenti maceratesi di 18 anni un servizio antidroga dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Macerata: i ragazzi erano stati visti entrare e uscire a più riprese da un appartamento di fatto disabitato in via Pace a Macerata. fermati e controllati, sono stati trovati in possesso di pochi grammi di marijuana.

Un’operazione che testimonia come l’impegno in questo ambito sia sempre continuo da parte delle forze dell’ordine.