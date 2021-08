Continua Summer Yoga ad Ascoli Piceno. Lezioni gratuite con l’insegnante Eugenia Brega fino al 26 agosto. Appuntamento il giovedì dalle 19.

Continua Summer Yoga ad Ascoli Piceno. Già più di 120 iscritti.

Ascoli Piceno: fino al 26 agosto “Summer Yoga”

Prossimo appuntamento il 19 agosto

Andrà avanti fino al 26 agosto, nello spazio antistante la chiesa della Santissima Annunziata, ogni giovedì dalle 19 alle 20, l’iniziativa “Summer Yoga” alla quale hanno già aderito più di 120 persone di ogni età.

Si tratta di lezioni gratuite di yoga, della durata di un’ora, tenute dall’insegnante Eugenia Brega finalizzate a promuovere stili di vita corretti ed a praticare il movimento con continuità.

Gli obiettivi dell’iniziativa sono anche quelli di far conoscere e sperimentare a varie fasce della popolazione il movimento, ed in questo caso lo yoga, come mezzo per migliorare e rafforzare la salute.

“Vogliamo valorizzare i parchi e le aree verdi – dicono i dirigenti della Cooperativa DLM – restituendoli ai cittadini che dunque possono usufruire in sicurezza con istruttori qualificati.

Questo perché le caratteristiche dell’ambiente costruito influenzano la quantità e la qualità dell’esercizio fisico svolto dagli abitanti.

Nei quartieri con aree verdi e luoghi attrezzati i residenti hanno una probabilità di praticare un’attività fisica tre volte maggiore rispetto a quelli dei quartieri degradati”.

Per il 2021 il progetto viene realizzato grazie al contributo di Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, Bim Tronto, Qualis Lab ed al patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.

Per partecipare:

è necessario portare il proprio tappetino o un asciugamano e prenotarsi al numero 3442229927.

Il numero è a disposizione anche per ulteriori informazioni.

Durante le attività del progetto “Summer yoga” saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19.

Per ulteriori informazioni sul progetto “Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno”:

consultare il sito www.cooperativemarche.it o la pagina facebook della Cooperativa DLM.