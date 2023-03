Controlli ad Ancona, Polizia trova sfollagente e coltello in un’auto

Nella mattina odierna gli operatori della Squadra Volante durante il normale controllo del territorio procedevano a fermare un’autovettura con un individuo a bordo. Fin da subito il soggetto si mostrava agitato e insofferente agli accertamenti di polizia. Il controllo esito negativo per quanto concerne la ricerca di sostanza stupefacente ma permetteva di rinvenire nel vano porta oggetti uno sfollagente telescopico in ferro della lunghezza di 20 cm da chiuso e 53 cm da aperto. Attesa la natura offensiva dell’arma, l’individuo veniva indagato sul posto per il reato di porto abusivo in quanto arma propria non soggetta a licenza, e l’arma veniva sequestrata. All’interno del vano portaoggetti veniva rinvenuto un coltello a serramanico di lunghezza di cm 22 in piena disponibilità di uno dei due individui il quale si mostrava particolarmente insofferente al controllo di polizia.

