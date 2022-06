Controlli della Polizia a Senigallia

Senigallia – Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Ancona, dott. Cesare Capocasa, volti a contrastare la criminalità diffusa ed intensificati con l’avvio della stagione estiva e con l’incremento di presenze turistiche già rilevato in questo centro, anche questa settimana il personale del Commissariato di P.S. ha effettuato specifici servizi di prevenzione.

Inoltre, il giorno 5 u.s., è stato individuato nella zona di Porta Lambertina, un pregiudicato di 54 anni d’origine pugliese, il quale è stato sanzionato ai sensi dell’art 688 del codice penale per ubriachezza molesta.

Il giorno successivo lo stesso soggetto è stato nuovamente fermato per un furto avvenuto all’interno di una cabina sita in uno stabilimento balneare del lungomare. Dopo la denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria e di seguito ai fatti che lo hanno visto protagonista e che hanno creato un certo allarme, gli agenti del Commissariato di Polizia hanno proposto per il provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Senigallia con divieto di ritorno per la durate di due anni cui ha fatto seguito il provvedimento da parte del Questore di Ancona.

Inoltre, durante i medesimi servizi, nel centro cittadino, è stato identificato un cinquantenne senigalliese, con numerosi precedenti penali inerenti agli stupefacenti, nei cui confronti si è proceduto con la Misura di Prevenzione prevista dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423° dell’Avviso Orale del Questore.

Un altro intervento è stato, poi, effettuato dagli agenti del Commissariato presso un hotel del Lungomare ove risultava esser presente una donna che veniva identificata risultando essere una giovane, residente in altra provincia del nord Italia, pluripregiudicata per reati contro il patrimonio.

La donna, recentemente sottoposta a misure restrittive, è stata oggetto di accertamenti presso gli uffici di polizia.