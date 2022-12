Controlli della Polizia di Senigallia per le festività

Proseguono senza sosta le attività di controllo di Polizia messe in atto dagli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia, i quali , nell’ambito delle pianificate attività di prevenzione e repressione dei reati pianificate dal Questore di Ancona, in questi giorni e per tutte le festività, saranno impegnati in molteplici servizi diretti a garantire un’accresciuta sicurezza della collettività.

Nel corso di questo fine settimana che conduce al Natale, gli agenti hanno intensificato in particolar modo i servizi diretti a prevenire episodi di furti all’interno delle abitazioni per i quali, nei giorni passati, gli agenti hanno ricevuto alcune segnalazioni. Nella serata di ieri i poliziotti, su richiesta di un cittadino intervenivano in zona Marzocca poiché poiché l’uomo , rientrando in casa, notava due persone che, a piedi, fuggivano dal retro della propria abitazione facnedo perdere le proprie tracce. I poliziotti si recavano sul luogo per effettuare le verifiche e raccoglievano interessanti informazioni circa l’accaduto.

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia, inoltre, sono stati impegnati nelle ricerche di un condannato per l’esecuzione di un provvedimento di arresto a carico di un soggetto , da tempo, domiciliato a Senigallia. Questi, nel corso degli anni, si è reso responsabile di molteplici fatti reato per lo più contro il patrimonio e contro la persona e, per ultimo, pochi giorni addietro, è stato denunciato dagli agenti del Commissariato di P.S. per resistenza a pubblico ufficiale nei confronti dei poliziotti intervenuti per una sua intemperanza.

Per tali motivi e di seguito alle condanne inflittegli per i reati commessi, l’uomo veniva raggiunto da un provvedimento giudiziario che ne disponeva la carcerazione per un periodo di circa due anni. L’uomo veniva rintracciato nel pesarese ove gli agenti di Polizia davano esecuzione al provvedimento, conducendo l’uomo in carcere per scontare la pena.

In serata, poi, gli agenti nel corso di un controllo nei pressi della stazione ferroviaria , notavano due soggetti che, alla vista della pattuglia, tentavano di defilarsi e venivano, dunque, fermati e sottoposti al controllo.

Di seguito alle verifiche emergeva che la donna, italiana di anni 40 circa, residente nel pesarese, risultava destinataria di un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Senigallia per anni tre, emesso dal Questore di Ancona. Pertanto, questa veniva denunciata per l’inottemperanza ed allontanata dalla città.

La scorsa notte, poi, gli agenti, nel corso dei servizi di controllo del territorio. In strada statale 16 direzione sud, notavano un veicolo a bordo del quale vi erano tre soggetti che venivano sottoposti a controllo. Nel corso delle verifiche, uno dei tre giovani fermati, 20enne, manifestava segni di nervosismo. Gli agenti, dunque, approfondivano il controllo rinvenendo in possesso del giovane un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo hashish.

Pertanto, questi veniva segnalato in Prefettura quale assuntore e la sostanza sottoposta a sequestro.

