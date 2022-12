Controlli e contrasto all’immigrazione irregolari svolti ad Ancona

Proseguono le attività di controllo del territorio della Questura di Ancona, impegnata nel garantire la sicurezza della comunità dorica e dei cittadini, attraverso un’azione costante di individuazione di soggetti che risultano irregolari sul territorio nazionale o che sono ritenuti socialmente pericolosi. In particolare, l’Ufficio Immigrazione utilizza lo strumento dell’espulsione e dei rimpatri per gli stranieri dediti a traffici illeciti, ritenuti destabilizzanti per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La sicurezza urbana, infatti, passa anche attraverso la rimozione dal territorio di forme di illegalità e immigrazione clandestina, troppo spesso celate dietro situazioni di degrado e disagio civile. A riguardo, nell’ultima settimana, sono stati accompagnati presso la Frontiera Aerea di Bologna due cittadini moldavi e rimpatriati nel loro paese di origine in esecuzione dei provvedimenti di Espulsione. Gli stessi riportavano a proprio carico precedenti di Polizia per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, nello specifico Carte di Identità rumene che avevano utilizzato per soggiornare e lavorare in modo fraudolento nel Territorio Nazionale.

Un cittadino nigeriano, a seguito di scarcerazione dello straniero per fine pena, è stato destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ancona con contestuale ordine del Questore di Ancona a lasciare il territorio nazionale entro 7 gg. Lo straniero era stato condannato a anni 5 e mesi 4 di reclusione per la violazione della legge sugli stupefacenti, e ad anni 1 e mesi 10 di reclusione per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate. Ancora, è stato accompagnato presso la Frontiera aerea di Roma-Fiumicino un cittadino Iracheno che aveva richiesto asilo in Germania. Lo stesso è stato trasferito con scorta in Germania in quanto designato come paese competente per esaminare la sua richiesta di Protezione Internazionale come previsto dalla Convenzione Dublino.