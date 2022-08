Controlli in Zona del Piano ad Ancona: identificate 111 persone

Continua l’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio nella zona del Piano disposti dal Questore su indicazione del Prefetto Pellos in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nella giornata di oggi, in particolare, è stato organizzato un servizio che ha visto il coinvolgimento di più uffici della Questura, il Reparto Prevenzione Crimine, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Provinciale e la Polizia Locale.

Ciò ha consentito di effettuare un controllo capillare del Piano, ponendo in essere una pluralità di attività di polizia, sia preventive che repressive, tra loro coordinate e finalizzate a garantire la tutela della sicurezza urbana. Le pattuglie dei Carabinieri, del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Provinciale sono state impiegate in modo da garantire massima visibilità effettuando posti di controllo e controlli appiedati, in particolare in via Marconi, piazza Ugo Bassi, Corso Carlo Alberto, via Giordano Bruno, e via della Montagnola, che hanno consentito di identificare complessivamente 111 persone, delle quali diversi con precedenti di polizia, e 36 mezzi.

Le pattuglie della Polizia Amministrativa di Sicurezza della Questura, della Polizia Locale e della Guardia di Finanza hanno effettuato specifici controlli di settore nella zona del Piano e hanno riscontrato presso un esercizio commerciale di via Giordano Bruno, irregolarità amministrative e penali, che saranno oggetto di approfondimento e vagliate nei prossimi giorni. Nelle adiacenze di tale esercizio commerciale, la Guardia di Finanza coadiuvata dalla pattuglia dei Cinofili, procedevano alla contestazione della sanzione amministrativa ex art. 75 D.P.R. 309/1990 nei confronti di un soggetto trovato in possesso di un modico quantitativo (0,75 gr.) di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Gli operatori in servizio intervenivano in via Scrima per una persona segnalata come molesta e in stato di ebrezza a cui, identificato, la pattuglia dei Carabinieri ha comminato la sanzione amministrativa prevista per l’ubriachezza. Il costante presidio del territorio ha permesso di elevare altresì due sanzioni per il codice della strada.Gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine durante un controllo di persone sedute nei pressi del supermercato “Si con te” in zona piazza D’Armi, rintracciavano un soggetto Liberiano di 46 anni destinatario di Daspo Urbano con divieto di accesso a piazza D’Armi e alle vie limitrofe. Pertanto, l’uomo veniva accompagnato in Questura con l’ausilio di personale della Squadra Volante, fotosegnalato e denunciato per la violazione del predetto Daspo.

Gli operatori del Reparto Prevenzione e della Questura, con ausilio dei Cinofili, hanno fatto accesso presso i locali dello stabile abbandonato in via Torresi, c.d. ex Telecom, dove sono stati sorpresi a bivaccare tre soggetti, due uomini, uno della Sierra Leone di 35 anni, richiedente asilo, l’altro del Bangladesh di 40 anni regolare sul territorio nazionale, e una ragazza italiana di 25 anni, con precedenti di polizia. Entrambi sono stati identificati ed allontanati dalla struttura. Il Questore di Ancona “Le donne e gli uomini delle Forze di Polizia sono impegnati costantemente nel garantire la sicurezza e la vivibilità dei quartieri del nostro capoluogo.”