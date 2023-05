Controlli interforze sul litorale fermano e a Lido Tre Archi

Continuano senza sosta i controlli delle forze dell’ordine lungo il litorale fermano e in particolare modo nel quartiere di “Lido Tre Archi”.

Le attività, in linea con le determinazioni assunte in Prefettura, sono partite dal primo pomeriggio di giovedì 11 maggio e sono proseguite fino alla mattinata odierna e sono state mirate principalmente al controllo di eventuali appartamenti occupati ed alla prevenzione dello spaccio di droga.

I controlli hanno viste impegnate diverse pattuglie delle forze dell’ordine, ovvero della Polizia di Stato, unitamente ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che si è avvalsa dell’unità cinofila per la ricerca di stupefacenti, nonché dei Vigili Urbani di Fermo, dei Vigili del Fuoco e del servizio veterinario.

Sono state identificate più di 90 persone, con una significativa percentuale di soggetti con precedenti di polizia, e controllati 37 autoveicoli.

Sono stati, anche, sottoposti a controllo 2 esercizi pubblici frequentati da soggetti gravitanti nell’area del quartiere “Tre Archi” e segnalate amministrativamente alla Prefettura 2 persone sorprese in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente.

Durante i posti di controllo lungo le arterie stradali principali della località San Tommaso, inoltre, sono state elevate 2 sanzioni al codice della strada.

In particolare, nel corso della mattinata odierna, il quartiere è stato sottoposto a controllo interforze da circa una ventina di agenti che hanno verificato alcune segnalazioni, non solo provenienti da privati ma anche dall’Istituto di Vendite Giudiziarie, relative ad immobili occupati abusivamente.

Le attività espletate hanno permesso di riscontrare che alcuni immobili presentavano segni di recente bivacco e pertanto sono state poste in sicurezza e riaffidate ai proprietari.

Sono anche state sottoposte a verifica con esito negativo 2 abitazioni per le quali era stata segnalata indebita occupazione e attività di meretricio.

L’attività espletata ha permesso anche al Questore di Fermo di emettere, su segnalazione dell’Arma dei Carabinieri, un provvedimento di foglio di via dal quartiere e dal comune di Fermo di un uomo con precedenti per furto, e un secondo provvedimento di foglio di via di una persona scoperta a fare uso di sostanze stupefacenti.

Il Questore ha altresì irrogato un provvedimento di avviso orale nei confronti di un soggetto ritenuto uno spacciatore di droga, misura di prevenzione prodromica, in mancanza di un radicale cambio di vita del destinatario, a successive, più stringenti misure.