Cooperandare, assemblea regionale Legacoopsociali Marche

“Cooperandare, orizzonti della cooperazione sociale delle Marche” sarà il tema dell’assemblea regionale di Legacoopsociali Marche che si svolgerà il 4 novembre, dalle 9.30 alle 13.30, in videoconferenza dalla Locanda del terzo settore-Centimetro Zero di Pagliare del Tronto (Ascoli Piceno). Sarà l’occasione, per i delegati delle 71 cooperative aderenti e i rappresentanti delle istituzioni, di confrontarsi sui temi di attualità che coinvolgono il settore come le conseguenze economiche e sociali dell’emergenza sanitaria e le opportunità di utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il welfare e il sociale.

Il direttore di Legacoop Marche, Fabio Grossetti, aprirà e modererà i lavori dell’assemblea regionale di Legacoopsociali Marche. Seguiranno i saluti di Emidio Mandozzi, responsabile cooperativa Centimetro Zero, Alessandro Luciani, sindaco di Spinetoli, e di Gino Sabatini, presidente Camera di Commercio delle Marche. Due le relazioni previste nell’assemblea, di Diego Mancinelli, presidente Legacoopsociali Marche su “Cooperandare: orizzonti della cooperazione sociale delle Marche” e di Giorgio Bisirri, presidente Marche Servizi, su “La cooperazione sociale alla sfida del Pnrr e della nuova programmazione 2021-2027”.

Gli interventi programmati saranno quelli di Giovanni Santarelli, dirigente pf Sociale Regione Marche, e di Gianfranco Alleruzzo, presidente Legacoop Marche, a cui seguiranno le conclusioni di Eleonora Vanni, presidente nazionale Legacoopsociali.

A chiudere ci saranno gli adempimenti congressuali, con l’approvazione del documento congressuale e la nomina dei delegati che parteciperanno al congresso nazionale del 25 e 26 novembre a Bologna.