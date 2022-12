Coppa Italia di freccette: le Marche sul podio

Gabriel Rollo e Michele Turetta nel doppio maschile, Giulia Bernardelli e Denise Bonafini nel doppio femminile insieme ad Alessio Marconi e Chiara Sarnani, nel singolo maschile e femminile, si sono laureati Campioni d’Italia nelle freccette, sezione steel.

La sfida, ospitata a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, ha ospitato anche la finale della Coppa Italia, sempre sezione steel, dove a primeggiare è stata la rappresentativa dell’Emilia Romagna. Argento per quella della Lombardia e bronzo per quella delle Marche.

I nazionali del doppio, per le donne, hanno visto salire sul secondo gradino del podio, dietro a Giulia Bernardelli e Denise Bonafini, la coppia formata da Martina Losi e Valentina Notaro. Al terzo posto Chiara Sarnari e Francesca Terrosi.

Tra gli uomini, dietro a Gabriel Rollo e Michele Turetta, secondo posto per Federico Lonardi e Massimiliano Sandrini, terzo per Michel Furlani e Nicola Giovannini.

Podio nel singolo femminile, dietro all’oro di Chiara Sarnari, per Asia Marini e Giulia Bernardelli. Nel maschile sul gradino più alto Alessio Marconi, argento per Massimo Dalla Rosa e bronzo per Nicola Giovannini.

Ben dieci le regioni in gara per la Coppa Italia, sezione steel. Oltre a quelle del podio dove sul gradino più alto è salita l’Emilia Romagna, argento per la Lombardia e bronzo per le Marche, bene anche la Toscana classificatasi quarta. Al quinto posto l’Umbria, al sesto il Veneto, al settimo l’Abruzzo, all’ottavo il Friuli Venezia Giulia, al nono le province autonome di Trento e Bolzano e al decimo il Lazio.

L’appuntamento, promosso dalla FIGeST, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, in collaborazione con l’Asd Fidart è stato patrocinato dalla Città di Castelfranco Emilia sotto l’egida dell’European Dart Union e dell’Internatinal Dart Federation.

Alla premiazione finale il consigliere federale della Figest, Simone Rossolini, e le autorità locali.