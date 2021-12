Coppa Italia Giovanile a Fanano e festa del ciclismo provinciale pesarese a Colli al Metauro

FANANO – Si svolgerà in Emilia Romagna sabato 4 dicembre a Fanano, nell’Appennino Modenese, la prova unica di Coppa Italia Giovanile che vedrà ai nastri di partenza 12 comitati regionali con le proprie rappresentative. Tra queste non mancherà quella marchigiana che annovera per l’occasione tra i titolari Elisa Corradetti (Pedale Rossoblu Picenum) e Teo Lancioni (Pedale Chiaravallese) tra gli esordienti secondo anno uomini e donne, Michele Affricani (Bici Adventure Team), Nicolò Grini (Bici Adventure Team) e Giulia Rinaldoni (Team Cingolani) tra gli allievi secondo anno uomini e donne. Tra le riserve, spiccano i nomi di Myrtò Mangiaterra (Recanati Bike Team) tra le allieve donne secondo anno, Morgan Dubini (Superbike Bravi Platform Team) tra gli allievi primo anno uomini ed Edoardo Fabbri (Team Cingolani) tra gli esordienti secondo anno uomini. La Coppa Italia Giovanile è una gara istituita dalla Federazione Ciclistica Italiana che premia la squadra regionale rappresentata in modo misto da ragazzi e ragazze delle categorie esordienti e allievi e si aggiunge al team relay (staffetta). Il programma completo della manifestazione organizzata dall’Italia Nuova Borgo Panigale e dall’Asd A Favore del Ciclismo è disponibile a questo link www.afavoredelciclismo.it

COLLI AL METAURO – Il ciclismo fuoristrada e la promozione del territorio dei monti Carpegna, Pietralata e Catria. Un argomento molto sentito in questo momento nonché il primo dei quattro convegni programmati sul tema “La bicicletta tra Sport e Turismo” organizzati con il Patrocinio dell’Assemblea Legislativa delle Marche. Al termine del convegno programmato per sabato 4 dicembre a Colli sul Metauro in località Tavernelle, alle 16:00 presso l’Hotel Flaminia, contestualmente alle premiazioni organizzate dal comitato provinciale FCI di Pesaro-Urbino presieduto da Fabio Francolini verranno premiate le societa e gli atleti che hanno ottenuto risultati di rilievo internazionale, nazionale e regionale nella stagione ciclistica appena conclusa. Al fine di rispettare le nuove disposizioni sanitarie vigenti, la partecipazione al convegno e alle premiazioni è permessa solo ai titolari di Green Pass in corso di validita.