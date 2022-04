Cordoglio del Circolo dei Sambenedettesi per la scomparsa di Franco Tozzi

Apprendiamo con dolore della scomparsa di Franco Tozzi. Lo abbiamo conosciuto per decenni come una persona generosa, sinceramente appassionata alla storia della nostra città e alle sue tradizioni. Preoccupato che i caratteri identitari della comunità si corrompessero o andassero perduti sotto i colpi della postmodernità, si era prodigato affinché le vicende storiche riguardanti San Benedetto, soprattutto a partire dai primi dell’‘800, fossero rese note e tramandate alle giovani generazioni. Per realizzare il suo progetto, si era affidato al linguaggio iconografico, quello delle immagini e delle foto storiche, di cui era amante e tenace ricercatore presso archivi pubblici e collezionisti privati. Ha sviluppato il suo racconto per immagini attraverso una doppia edizione del libro fotografico Come sei cambiata e numerosi documentari a carattere tematico (molti dei quali ancora inediti), tra cui Una vacanza indimenticabile a San Benedetto del Tronto. Per la sua opera, che costituisce una fonte imprescindibile per chiunque si interesserà in futuro della storia della nostra città, il Circolo dei Sambenedettesi manifesta apprezzamento e profonda gratitudine, ed esprime alla famiglia i sensi del più vivo e sentito cordoglio.

Il Consiglio Direttivo