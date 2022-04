Corinaldo: Gianni Aloisi è il candidato Sindaco di “Corinaldo Guardare Oltre”

Gianni Aloisi è un giovanissimo della scena amministrativa e rappresenta una puntuale sintesi di cittadini di area moderata, liberale e riformista che puntano al rinnovamento della classe politica locale.

Un rinnovamento vero, non solo anagrafico che si attuerebbe attraverso le competenze e le disponibilità di tantissimi singoli soggetti, uniti dall’amore per Corinaldo, dall’attenzione verso la incommensurabile voglia di tornare a rinascere e nei confronti della reale qualità dei servizi pubblici offerti a tutti i residenti ed ai numerosi turisti che ogni giorno vivono Corinaldo.

Stiamo costruendo un programma semplice ma reale, basato su progetti ed idee concrete e necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del gruppo: ascolto, elaborazione e realizzazione per la rinascita ed il rilancio della Città, guardando oltre certi “steccati”, includendo idee diverse ed escludendo inutili ed anacronistiche contrapposizioni.

Siamo, insieme a Gianni, un gruppo di cittadini corinaldesi che hanno scelto di Guardare Oltre le proprie appartenenze e di unire le loro esperienze per il bene essenziale della nostra Comunità.

Siamo entusiasti di questo nuovo percorso politico, stiamo mettendo tutto l’impegno, passione e competenze, per offrire a Corinaldo una vera e nuova alternativa.