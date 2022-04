Corinaldo: il dietro le quinte della Festa dei Folli

Mancano ormai pochi giorni alla Festa dei Folli, che si svolgerà a Corinaldo nelle giornate del 23-24-25 aprile, non potevamo fare a meno di menzionare tutti i ragazzi e famiglie che lavorano dietro le quinte della manifestazione più folle e colorata di primavera.

I ragazzi del Gruppo Storico Città di Corinaldo “Combusta Revixi”, insieme ai loro familiari, sono come sempre il motore della Festa dei Folli, li troveremo impegnati in ogni ambito della manifestazione.

Inoltre gli Arcieri, sbandieratori e musici, si esibiranno sabato 23 aprile pomeriggio, con i loro spettacoli itineranti lungo il corso cittadino e al parco delle fonti, dove ci sarà un torneo amichevole tra arcieri provenienti da diverse città.

Come sempre è un impegno straordinario quello del “Combusta Revixi”, sono mesi di intenso lavoro, dove oltre a svolgere l’attività principale di prepararsi ed allenarsi per gli Spettacoli storici e teatrali, si adoperano per organizzare nei dettagli la Festa dei Folli.

La Presidente Lorenza Giacomelli, vuole sottolineare questa smisurata passione per Corinaldo e per tutto quello il lavoro e dedizione dei ragazzi del gruppo storico.

Vogliamo ricordare come la famiglia del “Combusta Revixi” è sempre disponibile ad accogliere nuovi membri, di tutte le età, a preparare i futuri sbandieratori, arcieri e musici. ci sono istruttori validi, con esperienza decennale; è un’esperienza formativa e artistica di grande valenza, ma soprattutto è un gruppo dove si sta insieme e ci si diverte.

Tutte le informazioni sul Gruppo Storico “Combusta Revixi”, le trovate sul nostro portale www.gruppostoricocorinaldo.it

Le informazioni sulla Festa dei Folli sono su www.festadeifolli.it