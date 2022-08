Corinaldo: in arrivo la 2a edizione di Per Terra il 10, 11 e 18 Settembre

Corinaldo – Un anno fa siamo partiti da una strampalata idea nata da un mezzo “branco di matti” e ora ci ritroviamo a proporvi la seconda edizione dell’Evento che ha dato le fondamenta a quella che è diventata l’ Associazione di Promozione Sociale “Per Terra” che oggi vi presenta un altro incredibile appuntamento.

In poco più di 12 mesi, nonostante il periodo di restrizioni, più di 200 eventi, organizzati in diversi comuni limitrofi, sono partiti da quella giornata del 4 Settembre a Corinaldo nel 2021. Ora siamo qui, di nuovo, con tre giorni di festival, a presentarvi e coinvolgervi nella continua scoperta della bellezza del nostro territorio in questo Palcoscenico Naturale che è Corinaldo. Ad animare il nostro progetto i 5 pilastri dell’iniziativa: leggere un territorio, per interpretarlo, valorizzarlo, promuoverlo e fare festa.

Erano le parole tratte da Appennino Atto d’Amore di Paolo Piacentini ad incoraggiare e ispirare quella che era solo un’idea, poi lui stesso a condividere con noi pensieri e passi che diventano poesia.

𝘗𝘦𝘳 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘢

𝘊𝘰𝘳𝘪𝘯𝘢𝘭𝘥𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘶𝘮𝘢 𝘥𝘪 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘢

𝘢𝘤𝘤𝘢𝘳𝘦𝘻𝘻𝘢𝘵𝘢 𝘥𝘢𝘭 𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰

𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘭𝘢𝘯𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦𝘳𝘰

𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘤𝘩𝘪𝘶𝘮𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘮𝘢𝘳𝘦

𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘰𝘭𝘦 𝘢𝘯𝘵𝘪𝘤𝘩𝘦

𝘥𝘪 𝘤𝘢𝘴𝘵𝘦𝘭𝘭𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘰𝘭𝘭𝘢𝘪𝘢𝘵𝘪 𝘴𝘶𝘪 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘢𝘭𝘶𝘵𝘢𝘯𝘰

𝘭’𝘦𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘢𝘱𝘱𝘦𝘯𝘯𝘪𝘯𝘪𝘤𝘢

𝘗𝘦𝘳 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘢

𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘭𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘪 𝘯𝘰𝘥𝘰𝘴𝘦

𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘮𝘢𝘯𝘰 𝘴𝘰𝘭𝘤𝘩𝘪

𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘶𝘳𝘢𝘯𝘰 𝘴𝘪𝘦𝘱𝘪

𝘗𝘦𝘳 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘢

𝘱𝘦𝘳 𝘵𝘰𝘳𝘯𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘥 𝘢𝘮𝘢𝘳𝘦

𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘪ù 𝘱𝘪𝘤𝘤𝘰𝘭𝘢 𝘱𝘪𝘦𝘵𝘳𝘢 𝘢𝘯𝘵𝘪𝘤𝘢

𝘗𝘦𝘳 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘢

𝘱𝘦𝘳 𝘮𝘶𝘰𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘪 𝘶𝘮𝘪𝘭𝘪 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘪

𝘢𝘴𝘤𝘰𝘭𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘶𝘥𝘢𝘯𝘰 𝘴𝘢𝘱𝘪𝘦𝘯𝘻𝘦

𝘗𝘦𝘳 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘢

𝘱𝘦𝘳 𝘳𝘪𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘥𝘢𝘭 𝘣𝘢𝘴𝘴𝘰

𝘦𝘥 𝘢𝘴𝘤𝘰𝘭𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘦 𝘷𝘰𝘤𝘪 𝘥𝘪 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘱𝘪𝘤𝘤𝘰𝘭𝘢 𝘻𝘰𝘭𝘭𝘢.

𝘗𝘦𝘳 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘢

𝘢 𝘤𝘢𝘵𝘵𝘶𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘦𝘥 𝘶𝘵𝘰𝘱𝘪𝘦

𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘶𝘯 𝘷𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘥𝘰𝘯𝘯𝘢

di 𝘗𝘢𝘰𝘭𝘰 𝘗𝘪𝘢𝘤𝘦𝘯𝘵𝘪𝘯𝘪

Siamo animati dal cuore e le emozioni, orgogliosi ed incantati della nostra campagna, del nostro paese con la sua genuinità ed i suoi sapori, del bello che circonda le nostre colline marchigiane.

Vi proporremo un intero paese in festa con piccoli gruppi e passi curiosi che lentamente prenderanno parte alle tante iniziative dedicate alla valorizzazione delle ricchezze naturalistiche, enogastronomiche, storiche e culturali. In ogni escursione, a piedi, toccheremo una realtà produttiva o ricettiva che ci permetterà di (ri)conoscere la nostra Terra anche attraverso il gusto.

“Per Terra – Passi curiosi in festa – Corinaldo 2022”, che quest’anno si svolgerà in tre giornate: sabato 10, domenica 11 e domenica 18 Settembre 2022, nell’intero territorio di Corinaldo, sarà un tripudio di vera e autentica semplicità e meraviglia.

Citando il Presidente dell’APS “Per Terra” Giuseppe Falcinelli, portavoce del Branco, vogliamo raccontarvi meglio questo spettacolo in movimento fatto di tanti piccoli passi e tanti volti:

“Per Terra è un modo diverso di assaporare e scoprire quanto di più bello abbiamo semplicemente attorno a noi, dove l’uomo è parte di un mosaico fantastico di cui bisogna prendersi cura.

E’ sufficiente fare un passo fuori dal portone di casa e vivere ciò che ci circonda con occhi diversi e più consapevoli.

La Festa sarà ricca di passeggiate, laboratori, spettacoli, degustazioni, presentazioni ed incontri durante le due intere giornate, anche con l’aiuto di professionisti, guide ambientali escursionistiche anche AIGAE e soprattutto con lo spirito curioso dell’escursionista.

Rispetto ai bellissimi eventi già noti, l’idea è quella di presentare il nostro territorio da un’altra prospettiva; un modo diverso di assaporare e scoprire quanto di più bello abbiamo semplicemente attorno a noi.

E’ sufficiente fare un passo fuori dal portone di casa e vivere ciò che ci circonda con occhi diversi e più consapevoli. Tornare all’aria aperta, condividendo passioni e momenti di festa autentica, torna a fare comunità, a far festa con cose semplici e con sapori genuini, sia per il cittadino sia per il turista, tutti spettatori e protagonisti al tempo stesso.

Ci sarà una bellissima novità nel pomeriggio di domenica 11 Settembre, un’importante iniziativa dal titolo “Piantiamola: Per Terra” di cui presto vi renderemo partecipi.

Creeremo un punto di ritrovo ed un momento partecipativo simbolico comunitario. Inviteremo tutti: viandanti, camminatori, cittadini, le istituzioni, le associazioni culturali, sportive, ricreative, le scuole per un raduno. Per i partecipanti sarà come stringersi la mano in modo simbolico: un girotondo nel paese più bello del mondo.

Durante l’iscrizione, ogni partecipante vedrà associato sul telefonino un numero di iscrizione e durante la prenotazione potrà scegliere un nome ed un pensiero da dedicare ad un albero. Il numero, il nome ed il pensiero, sarà virtualmente conservato in quanto in occasione della Festa Nazionale dell’Albero del 21 novembre verrà comunicata un’ulteriore sorpresa al partecipante grazie alla collaborazione e disponibilità dell’amministrazione comunale, dei partecipanti e della comunità corinaldese. Ogni partecipante, senza aver titolo di proprietà, ma con esclusiva assegnazione di note (nome e pensiero) troverà assegnate sul proprio telefonino le coordinate GPS corrispondenti ad un eventuale nuovo albero piantato o una eventuale zona di verde oggetto di una proposta di cura e salvaguardia.

Vogliamo creare suspance, ma possiamo dirlo forte un grande appuntamento per domenica 18 Settembre alle ore 21, non vi sveliamo ancora nulla ma ne parleremo molto presto.

Ricordiamo l’importante contributo dimostrato attraverso la fiducia e collaborazione dimostrata nell’ edizione zero dalla precedente amministrazione e quest’anno riconfermata dall’attuale giunta.

Anche quest’anno prenderà parte all’evento il Servizio di Prossimità (STDP di Senigallia dell’ ASUR – Polo9) con Laboratori accattivanti e divertenti ideati per riflettere, giocando, sull’importanza di un uso consapevole dei nuovi social e le nuove tecnologie.

Ringraziamo per la presenza di importanti partners come Asa Ambiente, TDS e da quest’anno anche dal Gruppo Cavallari.

Segnate le date: 10, 11 e 18 settembre 2021 a Corinaldo.

