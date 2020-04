Coronavirus, 35 nuovi casi positivi nelle Marche

Solito bilancio del Gores sui contagi e decessi nella nostra regione.

Sono 35 i casi di contagio al coronavirus nelle Marche rilevati sui 1.227 tamponi esaminati nelle ultime 24ore. Finora il bilancio regionale dei positivi al Covid-19 è di 6.210 su 37.877 tamponi. Lo fa sapere il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie (Gores). Nelle ultime rilevazioni dal 25 aprile i diversi laboratori marchigiani avevano riscontrato nell’ordine: 53 casi di positività su 851 test (25/4), 16 su 510 (26/4) e 48 su 1.044 (27/4).

Numeri positivi che testimoniano un calo dei contagi per arrivare a quello zero tanto atteso da tutti dopo due mesi molto difficili per la nostra regione che ha contato un numero cospicuo di vittime.