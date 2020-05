Coronavirus, 443 nuovi tamponi positivi nelle Marche

Nelle ultime 24ore è diminuito ancora il numero di ricoverati negli ospedali delle Marche per coronavirus (da 443 a 433): ce ne sono 44 in terapia intensiva (43 il giorno prima), 112 (114) in semi-intensiva, 222 (215) in reparti non intensivi e 62 (64) in area post-acuti. A questi, comunica il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie (Gores), si aggiungono altre 174 (146) persone ospitate in strutture territoriali. In aumento nell’ultima giornata anche il numero di guariti/dimessi (da 2.194 a 2.225).

Il bilancio delle vittime finora è di 932; invece il numero di positivi è 6.363 (2.571 sono in provincia di Pesaro Urbino) di cui 2.773 in isolamento domiciliare. Le persone che sono isolate in casa per contatti con altre contagiate sono 7.496 (3.071 con sintomi) tra le quali 1.017 operatori sanitari. Sono 28.595 i marchigiani che finora hanno scontato un periodo di quarantena.