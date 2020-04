Coronavirus, aggiornamento chiusure Ufficio Immigrazione

Alla luce delle disposizioni impartite a livello ministeriale, in ragione delle ulteriori prescrizioni in materia di contenimento gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte dal DPCM del 10 marzo u.s., si comunica la chiusura temporanea al pubblico degli sportelli degli UfficiImmigrazione, destinati al rilascio ed al rinnovo dei permessi di soggiorno, sull’intero territorio nazionale, sino al 05 maggio 2020.

Verranno assicurate, di contro, le attività connesse alla ricezione delle istanze di protezione internazionale.

Si precisa che gli appuntamenti già calendarizzati saranno posticipati.

Esclusivamente per motivi di urgenza, si potrà contattare il numero 0736-355703 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 oppure inviare email al seguente indirizzo: urp.quest.ap@pecps.poliziadistato.it