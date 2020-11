Coronavirus, altri 6 decessi nella nostra regione

Sono sempre in aumento, seppur in modo lieve, il numero dei decessi e dei ricoveri per Covid negli ospedali della nostra regione.

Sono 6 i decessi legati al covid registrati nelle ultime 24ore nelle Marche, a cui ne vanno aggiunti altri 5 di persone morte nei giorni scorsi, di cui è stata definitivamente accertata la diagnosi di covid. Le 11 vittime dell’aggiornamento di oggi fanno salire il totale dall’inizio dell’epidemia a 1.161.

Si tratta di 5 uomini e 6 donne, di età compresa tra 66 e 92 anni, residenti a Loro Piceno, Folìgnano, Castel di Lama, Treia, Ostra Vetere, Porto San Giorgio, Belvedere Ostrense, Jesi, San Severino Marche, Senigallia.

Numeri in calo per i ricoveri per covid negli ospedali delle Marche nelle ultime 24 ore, sono scesi a 604, -2 rispetto a ieri, mentre quelli in terapia intensiva sono 78, -1 su ieri. I pazienti in reparti non intensivi sono 387, -4.

Gli unici in aumento sono quelli aree di semintensiva, arrivati a 139 , +3. nelle utlime 24ore sono state dimesse 29 persone. Nei pronto soccorso ci sono attualmente 71 persone, tecnicamente non ricoverate (-3). I positivi in isolamento domiciliare sono saliti da 14.147 a 14.252. Attualmente nel Covid Hospital di Civitanova Marche sono ricoverati 14 pazienti in terapia intensiva, 28 in semi intensiva e 13 in non intensiva. Il totale dei ricoverati più isolati è 14.856. Gli ospiti di strutture territoriali sono 157 distribuiti tra le Rsa di Campofilone, Chiaravalle, Galantara, Ripatransone, Fossombrone. Le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 18.324: 3.260 con sintomi, 630 operatori sanitari. I dimessi/guariti dall’inizio dell’emergenza sono saliti a 9.095. I casi positivi rilevati dall’inizio della pandemia sono 25.101