Prosegue senza intoppi la marcia delle Marche nell’obiettivo di tornare ad essere Covid free.

Ancora una giornata senza decessi correlati al coronavirus nelle Marche, che da oltre un mese non registrano più vittime. Restano 4 i pazienti ricoverati: uno a Marche Nord in terapia intensiva, gli altri tre nell’ospedale di Macerata, non in reparti intensivi. Restano due gli ospiti della Rsa di Campofilone.Aumentano i dimessi/guariti che salgono a 5.667, quattro più delle 24 ore precedenti. In calo, anche solo di una unità, i positivi in isolamento domiciliare che sono ora 151. Diminuiscono anche le persone in quarantena, ora sono 551 (tra cui 9 operatori sanitari), 15 in meno rispetto alle 24 ore precedenti